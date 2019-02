Einen erfolgreichen Wettbewerb spielten am Sonntag die Leedener Nachwuchs-Radballer in Münster. Der NRW-Landesverband hatte die besten Mannschaften der Altersklassen U13 (Schüler-B), U15 (Schüler-A), U17 (Jugend) und U19 (Junioren) eingeladen, um die Titelträger und die Tickets für die DM-Viertelfinals auszuspielen. Unter den Augen von NRW-Trainer Ralf Fischer zeigten die Akteure ihr ganzes Können und ernteten von den zahlreichen Zuschauern unabhängig von den Ergebnissen jede Menge Applaus.

Malik Stühmeier und Daniel Altevogt mussten ihre Teilnahme bei der vom RSV Münster bestens organisierten Veranstaltung krankheitsbedingt absagen. Für den heimischen RSV „Bergeslust“ gingen daher nur zwei Teams auf Punktejagd. In der U15 trafen Jonas Dölling / Louis Klute auf die Konkurrenz aus Methler und Münster. Während die Tecklenburger das Match gegen die Gastgeber deutlich mit 7:2 für sich entschieden, mussten sie sich dem starken Duo aus Methler mit 1:2 geschlagen geben. Mit dem zweiten Platz qualifizierten sich Dölling / Klute aber souverän für das Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft.

Darüber durften sich am Abend auch Malik Stühmeier und Daniel Altevogt freuen, denn Platz vier in der abgelaufenen Saison reichte für den Einzug in die nächste Runde.

Als jüngstes Duo fuhren Pascal Westphal und Ilias Kröner in der U13 auf die Spielfläche. Gegen die Spitzenteams aus Suderwich und Schiefbahn hatten die Leedener keine Chancen, so dass die Punkte auf das Konto der Widersacher wanderten. Mit einem klaren 3:0 Erfolg gegen Oelde sicherten sich Westphal / Kröner aber den Bronze-Platz und damit das Ticket zum DM-Viertelfinale. So zeigte sich Trainer Markus Westphal hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs, die bei der abschließenden Siegerehrung neben Urkunden auch Medaillen überreicht bekamen.