Bitter-süßer Sieg der männlichen A-Jugend

Mit 26:25 (15:13) besiegte die männliche Handball-A-Jugend der JSG Tecklenburger Land den Tabellenletzten HSG Ascheberg/Drensteinfurt . Ein für Bezirksligaverhältnisse schwaches Spiel mit wechselnden, knappen Führungen sah mit den JSG-Jungs einen Sieger mit Schamgefühl. Bis auf wenige Akteure kam keiner auch nur halbwegs an seine Normalform heran. Am Ende war es Torwart Killian Schilling , der mit einigen Paraden den glücklichen Sieg der JSG sicherte. „Ein Parade-Beispiel was passiert, wenn man einen Gegner unterschätzt und ohne Körpersprache in so ein Spiel geht. Das sah phasenweise eher wie Altherrenhandball aus. Wenn wir so an die kommenden Aufgaben herangehen, dann gute Nacht. Ich hoffe das war jetzt mal ein Warnschuss zur rechten Zeit.“ ein angefressener Trainer Veit Kämper.

Tore: Osterbrink (6), Fledderjohann, Möller (je 5), Gansler (3), Stapel, Fiege, Gamradt (je 3), Ludwig (1).

Die männliche B-Jugend fand gegen HSG Ascheberg/Drensteinfurt nur schwer ins Spiel, lag schnell 1:4 hinten und fand in der Abwehr keinen Zugriff auf den gegnerischen Rückraum. Zu viele technische Fehler und die schlechte Chancenauswertung waren weitere Gründe für die 24:29 (12:15)-Niederlage. Für die Mannschaft um Jonas Daum gilt es jetzt, an den Fehlern zu arbeiten um am Samstag in Gronau wieder zu punkten. Tore: Hörnschemeyer (7), Krimphoff (4), Lagemann, Krumme (je 3), Oeljeklaus, Ludwig (je 2), Fahrenhorst (1).

Personell unterbesetzt ist die weibliche A-Jugend nach Emsdetten gereist. Anfangs hielten die Spielerinnen um das Trainergespann Schlathölter/Feldwisch noch mit. Ab Mitte der ersten Halbzeit ließ die Luft nach. Erschwerend kam die Rote Karte gegen Neele Sommer in der 27. Minute hinzu. Mit einer 24:32-Niederlage trat die JSG die Heimreise an. Tore: Kohnhorst (7), Asche (5), Wellensiek (4), Koper-Schulte, Kattmann (je 3), Sommer (2).

Ebenfalls in Emsdetten war die weibliche B-Jugend am Sonntag zu Gast. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit (7:7) ging der TVE mit zwei Toren in Führung und gab diese bis zum Ende nicht mehr ab. Tore: Meyer, Lenfert (je 5), Reichelt (2), Kisker, Oeljeklaus, Schallenberg (je 1). Zu einem zerfahrenem und kampfbetonten Spiel ging es für die weibliche C1-Jugend am Samstag nach Burgsteinfurt. Die JSG-Mädchen lagen das ganze Spiel über in Führung und zeigten einige tolle Spielzüge. Die letzte Aktion der Gastgeberinnen war jedoch ein Siebenmeter, der den 26:26-Ausgleich bescherte. Jetzt heißt es volle Konzentration auf das Spitzenspiel, am Samstag in zwei Wochen gegen Greven 09. Tore: Stork (1), Lindemann (5), Kisker (2), Gravemeier (5), Schmidt (4), Theis (4), Hagehülsmann (1), König (4).

Mit gleich drei Teams waren die Minis der JSG am Sonntag in Greven vertreten. Die Mädchen und Jungen zeigten ihre Begeisterung für den Handballsport. Auch der angrenzende Kletterparcours wurde ausgiebig in Augenschein genommen. Mit dabei waren Teams von Sparta Münster, BSV Roxel, und den Grevenern Handballfreunden. Bei der anschließenden Siegerehrung gab es für alle Kinder etwas Süßes und eine Medaille.