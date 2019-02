Marc Hettwer hat sich am Dienstagabend beim Kreistag in Uffeln nicht noch einmal zur Wahl als Vorsitzender des Fußballkreises Tecklenburg gestellt. Nach drei Jahren Amtszeit gibt Hettwer den Vorsitz ab, der allerdings in der Familie bleibt: Marcs Vater Helmut Hettwer wurde zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Einhergehend damit gibt es mittelfristig einige weitere personelle Umstrukturierungen im Vorstand des Fußballkreises 31.

Die Wahl von Helmut Hettwer zum neuen Kreisvorsitzenden soll allerdings nur eine Lösung auf Zeit sein. Denn außerdem neu im Kreisvorstand ist Lars Finke aus Schale. Finke soll in Helmut Hettwers dreijähriger Amtszeit an die Kreis- und Verbandsarbeit herangeführt werden, um mittelfristig als Vorsitzender zu übernehmen. Auch Markus Raschke, der von 2007 bis 2016 Kreisvorsitzender war, bleibt dem Gremium weiter enthalten und steht mit Rat und Tat zur Seite.

Marc Hettwers Entscheidung, nach drei Jahren Vorsitz bei diesem Kreistag wieder auszuscheiden, ist länger gereift und traf seine Kollegen nicht unvorbereitet. „Die berufliche Belastung wurde immer mehr, im vergangenen Jahr waren es knapp 40 Abendtermine für mich“, beschrieb Hettwer, dass sein Job, seine Familie und das Ehrenamt nicht vereinbar waren. „Mit der Dynamik in der Berufswelt und dem Versuch, mich als junger Familienvater im Ehrenamt zu engagieren, kann ich auch den Ansprüchen an mich selbst nicht genügen“, sagte Marc Hettwer. Familie, Beruf und Kreisvorsitzender – das war schlichtweg nicht vereinbar.

Vor einem guten halben Jahr sei der Entschluss im Hettwerschen Familienrat bereits gefallen, der Kreisvorstand konnte nun an einer neuen Lösung arbeiten. Auch bei den Staffelleitern wird es zum Saisonwechsel einen personellen Umbruch geben, wie Hettwer sagt.

Dass Marc Hettwer als Kreisvorsitzender weniger in der Öffentlichkeit in Erscheinung trat, als das andere Amtsinhaber tun, ist unter anderem ebenfalls mit Familienzeit begründet. „Zum Jahreswechsel bei den Hallenkreismeisterschaften oder zu Pfingsten bei den Pokalendspielen stehen bei uns Urlaube an“, erklärte Hettwer. Allerdings habe er es auch nicht als Muss angesehen, sich in den Vordergrund zu drängen. „Wir haben da Personen, die den Spielbetrieb begleiten und verantworten und die dürfen sich dort ihre Lorbeeren für ihre gute, ehrenamtliche Arbeit abholen“, sagt Marc Hettwer. Er habe sich eher in Verbindung zum Verband gesehen als jemand, der im Hintergrund arbeitet.