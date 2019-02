Klaus Jahn: „Meine beiden Mädels, ihr seid nicht wegzudenken“

Tecklenburger Land -

Markus Raschke aus dem Kreisvorstand zitierte zu den Ehrungen aus der sportlichen Vita derer, die die Kreisarbeit in den vergangenen Jahren oder besser Jahrzehnten mit geprägt haben. Klaus Jahn erwähnte in seiner Ansprache alle vier kurz, hob besonders Mechthild Beckmann und Marianne Visse heraus: „Meine beiden Mädels von Schwarz-Weiß Esch, ihr seid nicht wegzudenken, es ist großartig, was ihr an Aufbauarbeit geleistet habt.“