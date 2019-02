SF Lotte: Al-Hazaimeh und Härtel drohen auszufallen

Einiges deutet daraufhin, dass die Sportfreunde ihre Serie auch in Sachsen werden ausbauen können. Seit Drittliga-Zugehörigkeit mussten sie sich in fünf Spielen noch nicht gegen den FSV geschlagen geben (drei Siege, zwei Unentschieden).

Mit einem weiteren Erfolg könnte die Mannschaft des Trainerduos Nils Drube/Sven Hozjak nicht nur ein größeres Polster zu den Abstiegsplätzen aufbauen, sondern sogar auf einen einstelligen Tabellenplatz springen. FSV Zwickau nimmt mit zwei Zählern weniger als Lotte Rang 14 ein, fand zuletzt nach drei Niederlagen in Folge mit zwei Remis und einem Sieg wieder in die Erfolgsspur zurück. Mit einem Sieg über die Sportfreunde will Trainer Joe Enochs weiter Boden gutmachen. Das Urgestein des VfL Osnabrück freut sich auf die beiden anstehenden Duelle gegen Lotte und seinen Ex-Club am 9. März. Mindestens vier Punkte sind das erklärte Ziel von Enochs.

Mit einer Niederlage im Gepäck will Nils Drube die lange Heimreise aber nicht antreten. „Es wird ein ganz anderes Spiel werden als gegen Karlsruhe. Zwickau spielt zuhause und will den Sieg. Das wollen wir auch. Unser Matchplan steht“, traut der Coach seiner Elf einiges zu.

Wen er aber ins Rennen wird schicken können, ist ungewiss. Vor allem in der Defensive hakt es. Jeron Al-Hazaimeh wird wohl ausfallen. Der 27-Jährige zog sich gegen Karlsruhe nach einem Zusammenprall mit Marco Thiele eine Prellung der Lendenwirbelsäule zu und konnte bisher nicht trainieren. Am Freitagvormittag macht sich der SFL-Tross auf den Weg nach Zwickau, unterbrochen von einem Trainingsstopp in Kassel. „Wir müssen den Donnerstag abwarten, wie es sich bei Jeron entwickelt. Dann können wir mehr sagen“, hält sich Drube in dieser Personalie bedeckt.

Als Al-Hazaimeh das Feld kurz vor dem Seitenwechsel verlassen musste, übernahm Sascha Härtel den Posten links in der Viererkette. Er erfüllte seine Aufgabe und wäre in Zwickau erste Alternative. Der 19-jährige Leihspieler von Erzgebirge Aue plagt sich jedoch mit Oberschenkelproblemen herum und konnte zuletzt ebenfalls nicht trainieren. Sollte er auch ausfallen, kämen Alexander Langlitz oder Michael Schulze für die Linksverteidigerposition in Frage.

Unterdessen gab es erste lockere Gespräche mit Spielern, deren am Saisonende auslaufende Verträge verlängert werden sollen. Mitte März sollen dann auch erste Sondierungsgespräche mit dem Trainerduo anstehen. Grundsätzliche sind Nils Drube und Sven Hozjak bereit, in Lotte weiterzumachen. „Der Weg zu Manfred Wilke ist kürzer als zu allen anderen", bestätigt Drube. Allerdings haben die beiden durch ihre hervorragende Arbeit am Autobahnkreuz Begehrlichkeiten geweckt. Eine Entscheidung in der Trainerfrage dürfte frühestens im April fallen.