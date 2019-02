Brochterbeck -

Am Freitagabend steigt Frauen-Fußball-Landesligist BSV Brochterbeck mit dem Nachholspiel gegen Fortuna Gronau (Anstoß 19.30 Uhr Stadion am Kleeberg) wieder in die Rückrunde ein. Saisonziel ist der Klassenerhalt, aktuell hat der BSV bei einem Spiel Rückstand die Rote Laterne inne.