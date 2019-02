Tebu Volleys treffen auf Gievenbeck: „Müssen zeigen, wer Herr im Haus ist“

Tecklenburger Land -

„Alle sind heiß, wieder aufs Parkett zu gehen“, freut sich Mathias Rusche, der Trainer des Volleyball-Drittligisten Tecklenburger Land Volleys, dass es nach einer Woche Spielpause weitergeht. Gegner ist am Freitagabend in der Laggenbecker Halle am Burgweg eine Mannschaft, „die uns liegt“, wie Rusche sagt. Ab 20.30 Uhr gibt der TSC Gievenbeck seine Visitenkarte ab.