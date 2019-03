Ein Blick auf die aktuelle Tabelle macht die Brisanz der Partie deutlich. Horstmar – das Hinspiel endete übrigens 1:1 – ist Tabellenzwölfter und würde bei einer Niederlage in Lengerich noch tiefer in den Abstiegssumpf hineingezogen. Doch genau das ist das Begehren der Hausherren, „denn wenn wir verlieren, dann haben wir ein Problem“, sagt SCP-Trainer Pascal Heemann . Das Unternehmen Klassenerhalt würde noch schwerer, wenn nicht schon so gut wie unmöglich.

„Die spielen auch gegen den Abstieg und werden bestrebt sein, in der Fremde zu punkten“, stellt Heemann seine Mannschaft auf einen hoch motivierten Gegner ein. „Denn ob Sieg oder nur ein Punkt, bei einem direkten Konkurrenten wäre das Gold wert“. warnt Lengerichs Trainer. „Wir müssen von Anfang an dagegen halten und das Positive aus den Spielen gegen Aasee und in Gievenbeck mitnehmen.“

Horstmar, das vor Wochenfrist mit 3:5 auf eigenem Platz gegen den VfL Wolbeck verloren hat, hat mit Kevin Behn einen gefährlichen Torschützen in seinen Reihen. Schon elf Mal traf dieser ins Schwarze und ist damit zusammen mit fünf weiteren Spielern drittbester Torschütze der Saison. „Das sind alles gute Fußballer, so wie bei uns. Die werden alles geben und das müssen wir auch“, so Heemann.

Die Abwehr Horstmars scheint etwas stabiler zu sein. Während die Preußen mit 50 Gegentreffern zusammen mit Telgte die schwächste Abwehr stellt. ließ die Germania-Defensive „nur“ 37 Tore zu.

Doch man kann es drehen und wenden, wie man möchte – für die Preußen zählt heute Nachmittag nur ein Sieg, um wieder auf Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen zu kommen. Bis auf Gianluca Hoge (Gelbsperre) und Maurice Schott (privat verhindert) sind beim SCP alle Mann an Bord.