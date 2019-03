VfL Osnabrück vor einem großem Schritt

Der VfL Osnabrück kann am Samstagnachmittag im Karlsruher Wildparkstadion einen großen Schritt Richtung Zweitligaaufstieg machen, auch wenn VfL-Coach Daniel Thioune noch abwiegelt. „Dann springen wir auf 54 Punkte, aber damit steigen wir noch nicht auf“, sagt Thioune noch vor der Abfahrt Richtung Baden. Fakt ist, seit dem vergangenen Wochenende hat der VfL, der als einzige Top-Mannschaft der Liga beim 2:0 gegen den Halleschen FC einen Sieg verbuchen konnte, nach 25 Spieltagen 51 Punkte. Das gelang in den vergangenen zehn Jahren nur sieben Mannschaften. Alle sind danach auch am Ende der Saison aufgestiegen. Die Aussichten sind gut, der VfL kann sich langsam aber sicher auf eine Etage höher einrichten.

In Karlsruhe wartet jedoch beim Tabellenzweiten harte Arbeit auf die Jungs in Lila-Weiß. Zu Drittligazeiten gelang dem VfL bekanntlich noch kein Sieg gegen den KSC. Auch das Hinspiel verlor der VfL (0:1). Der letzte Sieg in Karlsruhe gelang dem VfL 1986 (2:1). Zeit also, endlich für eine Neuauflage zu sorgen. In der vergangenen Saison sahen die Niedersachsen im Wildpark schon wie der sichere Sieger aus, gaben dann aber noch eine 2:0-Führung aus den Händen (2:2).

Nach zwei Spielen ohne Tor gegen Großaspach (0:2) und in Münster (0:0) hat der VfL rechtzeitig seine Zurückhaltung vor dem gegnerischen Gehäuse wieder abgelegt, wie der 2:0-Erfolg gegen Halle belegt.

„Wir brauchen schon eine kleine Aufopferungsbereitschaft und die Mentalität, alles reinzuhauen, was da auf dem Platz in Richtung unseres Tores geht“, fordert VfL-Coach Daniel Thioune von seiner Elf.

Die eigenen Ideen sollten durchgesetzt werden. Thioune ist sich sicher, den KSC etwas verwunden zu können. Man wisse, was ein Sieg beim KSC wert sei. Im Erfolgsfall baut der VfL seinen Vorsprung auf Platz zwei auf neun Zähler aus, bei einer Niederlage sind es nur noch drei. Thioune geht klar davon aus, dass seine Elf selbstbewusst im Wildparkstadion antreten wird. „Wir fahren zum Tabellenzweiten und werden die Spannung halten“, so der VfL-Coach.

Personell kann Osnabrücks Trainer aus dem Vollen schöpfen. Die gegen Halle gesperrten David Blacha und Manuel Farrona Pulido stehen wieder Gewehr bei Fuß. Auch Adam Susac dürfte seine Erkrankung ausgeheilt haben. Ob sich Thioune erneut den Luxus leistet und seinen besten Torschützen Marcos Alvarez, der zuletzt wegen seiner Nichtberücksichtigung in der Startelf gegen Halle leichten Unmut äußerte, zunächst wieder auf die Bank setzt, bleibt noch sein Geheimnis. Nur die Dauerverletzten Felix Agu und Alexander Dercho fehlen in Karlsruhe.

Beim Gastgeber KSC herrscht aktuell leichte Flaute im Angriff. So wartet Angreifer Marvin Pourié, der schon elf Mal getroffen hat, seit sechs Spielen auf einen Treffer. „Wir müssen einfach alles in die Waagschale werfen“, fordert er von sich und seinen Nebenleuten.

Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Groiß, Wanitzek, M. Lorenz - Pourié, Sararer.

VfL Osnabrück: Körber - Renneke, Susac, Trapp, Engel - U. Taffertshofer, Blacha - Amenyido, Alvarez, Heider - Girth.

Anstoß: Samstag, 14 Uhr Wildparkstadion.

Schiedsrichter: Robert Hartmann (39, Wangen).