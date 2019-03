Einen Sieg im so wichtigen Kellerduell gegen Germania Horstmar verpasst hat am Samstag der SC Preußen Lengerich . Verloren hat die Elf von Trainer Pascal Heemann aber auch nicht. 1:1 hieß es nach 90 kampfbetonten Minuten, in dem die Hausherren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren, der TuS das Geschehen im zweiten Durchgang bestimmte. Die Preußen bleiben damit Schlusslicht der Tabelle.

Pascal Heemann konnte insgesamt mit dem Ergebnis leben: „Wir haben es vor der Pause versäumt, für klare Verhältnisse zu sorgen. Zumindest haben wir nicht verloren. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt bleibt bestehen.“

Die spielerische Qualität war nicht allzuhoch. Von Beginn an stand der Kampf im Vordergrund. Nach ausgeglichenem Beginn kamen die Preußen besser auf. Aber es dauerte bis zur 45. Minute, ehe Dominic Dohe seine Farben nach Flanke von Niklas Haverkamp in Führung köpfte. Die war zur Pause vollauf verdient.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Ausgleich und kamen bereits in der 53. Minute durch Daniel Smith zum 1:1. Als Horstmar wenig später die Latte traf, drohte das Spiel zu kippen. Doch die Preußen hielten hinten dicht und verdienten sich das Unentschieden, wobei Keeper Tim Kipp noch einige Horstmarer Chancen zunichte machte.

Preußen Lengerich: Kipp - Brune, Dohe, Schürbrock, Jaeschke - Thamm (60. Höwing), Haverkamp (85. Günana) - Zimmermann, Markaj (60. Kaba), Gündogan - Fleige.

Tore: 1:0 Dohe (45.), 1:1 Smith (53.).