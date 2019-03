Seit fast 60 Jahren setzt er sich für seinen Verein ein, hat den Club überhaupt erst zu dem gemacht, was er heute ist. „Ohne ihn gäbe es unseren Verein vielleicht schon gar nicht mehr“, meint Vorsitzender Viktor Rerich . Ob als

Klaus Harmel

Wiedergründer, Vorstandsmitglied, Vorsitzender, Aktiver, Trainer oder Betreuer, seinem Boxclub BC Heros Lengerich war er immer eng verbunden. Darüber hinaus hat er sich stets um die Belange ausländischer Kinder und Jugendlicher gekümmert. Grund genug für Stadtsparkasse Lengerich und Westfälischen Nachrichten , Klaus Harmel als neuen Träger des Ehrenamtspreises zu küren.

Den Weg in die Dreifachsporthalle schafft er am Samstagabend allerdings nicht. Klaus Harmel ist erkrankt und hütet das Bett. Stellvertretend nimmt Viktor Rerich die Glückwünsche entgegen. Um ihm dennoch die frohe Botschaft mitzuteilen, bittet WN-Sportredakteur Alfred Stegemann, der die Übergabe moderiert, den Ehrenamtspreisträger zum Telefon-Interview. Als sich Klaus Harmel am Telefon meldet, schlägt ihm ein donnernder Applaus des Publikums entgegen. Der 81-Jährige ist gerührt. „Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich ­freue mich riesig“, stammelt er ins Telefon. „Ich wäre gerne gekommen, aber es geht nicht. Herzliche Grüße an das Publikum.“ Das dankt es Klaus Harmel und antwortet erneut mit einem langanhaltenden Applaus.