Feuerwerk an Akrobatik und Eleganz

Wie sagte doch „ Hanibal Smith “ in der legendären TV-Actionserie „Das A-Team“ stets: „Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.“ So dürfte sich auch das Publikum der 29. Lengericher Sportschau am Samstagabend in der Dreifachhalle gefühlt haben. Der Tenor der Zuschauer ist eindeutig: Herrlich, wenn eine Veranstaltung so stimmig und kurzweilig ist. Kaum hat es begonnen, ist das gut vierstündige Programm wieder vorbei. „Schade, das hätte ich mir noch eine Weile länger anschauen können“, sagt eine Besucherin nach dem stimmungsvollen Finale und spricht dem Großteil des Publikums aus dem Herzen.

In die Jahre gekommen ist die Lengericher Sportschau noch lange nicht. Auch die 29. Auflage ist nahezu ausverkauft. Sie bietet ein wahres Feuerwerk an facettenreichen, kraftvollen und spektakulären Auftritten. Wo gibt es das schon, dass beim dritten Programmpunkt bereits eine Zugabe gefordert wird. Die Latin Dance Crew der Ledder Werkstätten ist stolz auf sich und geht gern in die Verlängerung. Die Stimmung ist von der ersten Sekunden an auf dem Siedepunkt.

29. Lengericher Sportschau: Bunter Mix aus Show und Sport 1/162 „Aah und Oooh“, schallte es immer wieder von den Zuschauerrängen. Einen bunten Mix aus Show und Sport bot die 29. Lengericher Sportschau am Karnevalssamstag in der Lengericher Dreifachhalle. Präsentiert wurden die Sportler des Jahres, gewählt von den WN-Lesern. Die Stadt Lengerich ehrte außerdem ihre besten Sportlerinnen und Sportler 2018. Foto: Uwe Wolter

Die Macher der Sportschau dürfen sich gratulieren. Die Stadt Lengerich, der Stadtsportverband, die Stadtsparkasse Lengerich und die Westfälischen haben es unter der Federführung von Produktionschef Detlef Dowidat einmal mehr geschafft, dass ein Rädchen ins andere greift. So bereiten sie den Zuschauern einen kurzweiligen Abend, der einfach Spaß macht. Das „i-Tüpfelchen“ bilden dabei neben den Profi-Akteuren alljährlich die lokalen Gruppen. Diese Mischung aus etablierten Künstlern und heimischen Stars und Sternchen macht den Charme der Lengericher Sportschau aus, der regelmäßig den Geschmack des Publikums trifft.

Und dann ist da ja auch noch Edwina de Pooter. Zum fünften Mal führt die Powerfrau durch das Programm. Sie hat das gewisse Etwas, stellt auf Anhieb eine Verbindung zum Publikum her, führt Smalltalk auch mit den kleinsten Darstellern und sorgt für Gänsehautatmosphäre, wenn sie immer wieder ihre live gesungenen Lieder zum Besten gibt.

Eine Show zu eröffnen ist stets ein schwieriges Unterfangen. Den Kindern des Bodelschwingh-Kindergartens Wechte unter der Leitung von Ellen Frenz ist´s egal. Sie genießen den Niedlichkeitsfaktor und erobern mit ihren Knicklichtern im Nu die Herzen der Zuschauer. „Kinder, ihr seid die perfekten Eisbrecher“, freut sich Edwina de Pooter. Es folgt ein gut vierstündige Programm, das keine Wünsche offen lässt und die Sportlerehrungen der Stadt, die Bekanntgabe der Sportler und Mannschaften des Jahres sowie die Vergabe des Ehrenamtspreises würdig umrahmt.

Nicht weniger kräftig ist der Applaus für die Latin Dance Crew der Ledder Werkstätten unter der Leitung von Trainerin Mareike Mertens, die nach ihren Einlagen zur Musik von Michael Kelly und James Hype die Halle nicht ohne Zugabe verlassen darf.

Dunkel und mystisch wird es bei der „Black&White-Show“ der Jahrgangsstufe Q1 des Hannah-Arendt-Gymnasiums. Zu poppiger Musik haben die Schüler mit ihrer Lehrerin Anja Kröger eine herzergreifende Schwarzlicht-Choreografie einstudiert.

Dass man sich auch als zierliche Frau gegen aggressive Angreifer schützen kann, zeigen die Mitglieder des COMA-Teams aus Lengerich unter der Leitung von Jens Schniedenharn. Sie gewähren Ausschnitte aus dem „Krav Marga“, einem israelischen Kampfsystem, das als eine der effektivsten Selbstverteidigungsarten gilt.

Beifall auf offener Szene heimst die Burggarde Bevergern mit ihrem Tanz „Schicht im Schacht“ ein, der symbolisch das Ende des Bergbaus darstellt.

Es sieht so einfach aus, wenn die Mädchen auf dem Holzbock turnen. Doch weit gefehlt. Schnell wird deutlich, das absolute Präzision das A und O ist bei den Übungen der Voltigiererinnen des R&F Lengerich. Um Präzision geht es auch bei den Einradfahrerinnen der SG Antrup-Wechte/Leeden. Sie zeigen ihre Meisterkür, mit der sie bei den Deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr zwei Titel eingefahren haben. Die absolut stimmige Performance haut die Gäste förmlich von den harten Tribünenbänken.

Neben den heimischen Akteuren sind natürlich auch die Profi-Künstler echte Hingucker. Zu begeistern wissen die Sportakrobaten der New Power-Generation aus Oldenburg mit zwei Auftritten ebenso wie Laura Stullich und Boy Looijen als Duo Wheel Sensation, die mit der Luftakrobatik-Nummer an den Tüchern und im Rhönrad für „Wow-Effekte“ sorgen.

Hoch und höher ist das Motto von Motus Teeterboard. Die vier Model-Athleten aus Dänemark katapultieren sich mit ihrem Schleuderbrett fast bis unter die Hallendecke, um dann nach zwei oder dreifachen Salti exakt wieder auf dem gut 50 Zentimeter breiten Balken zu landen. Atemberaubend, wie die gesamte 29. Lengericher Sportschau.