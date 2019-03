Sportfreunde Lotte siegen im Festival der langen Bälle 2:0 beim FSV Zwickau

Eckenverhältnis 0:11, Endergebnis 2:0 – durch zwei Standardtore. Die Sportfreunde Lotte haben den FSV Zwickau mit dessen eigenen Waffen geschlagen. Drittklassiges Gebolze: So könnten Spötter die Partie vom Samstag beschreiben. Definiert man lange Bälle als Fußschlag, Kopfball oder Einwurf, der einen Meter und höher über dem Gras fliegt und mindestens 20 Meter zurücklegt, sahen die Fans im Stadion Zwickau etwa 250 davon.

„Als wir Zwickaus Aufstellung gesehen hatten, wussten wir: Sie spielen diesmal nicht viel hoch und weit – sondern nur hoch und weit“, sagte SFL-Trainer Nils Drube zur Tatsache, dass FSV-Coach Joe Enochs neben Ronny König Lion Lauberbach und Tarsis Bonga nominiert hatte: drei Spitzen, alle über 1,90 Meter groß. Lottes Reaktion: Rückzug von Michael Schulze in die Abwehrkette. „Ich musste da reinarbeiten. Wir konnten nie abschalten, jede Sekunde konnte ein hoher Ball einfliegen“, beschrieb der 30-Jährige die ständige Alarmbereitschaft in der Abwehrreihe um Adam Straith und Matthias Rahn. Mit spürbarer Lust droschen vor allem Letzterer und auch Alexander Langlitz Bälle fix wieder weg – so brachte „hoch und weit“ neben Sicherheit für Lottes Spieler eine regelrechte Euphorie am Verteidigen.

SF Lotte gewinnt 2:0 in Zwickau 1/32 Mit 2:0 gewannen die Sportfreunde Lotte am Samstag beim FSV Zwickau und machten damit einen großen Sprung in Richtung Klassenerhalt. Foto: Mrugalla

„Du musst diese Art und Weise annehmen, wenn du hier nicht untergehen willst. Das haben die Jungs perfekt umgesetzt“, war Drube begeistert von Taktik und Mentalität seiner Spieler. Kriterien, bei denen allerdings auch Enochs bei seinem Team keine Abstriche gelten lassen wollte. „Gehen wir in Führung, läuft das Spiel anders.“ Bongas Kopfball, frei stehend aus drei Metern ans Außennetz, war die größte Chance in den ersten 35 Minuten beim Stand von 0:0.

Und Lotte? Kopierte die Taktik der langen Bälle, spiegelte das 3-4-3-System. Ballbehauptungen des Zielspielers Gerrit Wegkamp („Jedes Kopfballduell kostete Körner wie ein Sprint“) brachten Chancen für die Dribbler Toni Jovic und Sinan Karweina. Den von Jovic gezogenen Freistoß vor dem 1:0, der dem Spiel die Richtung gab, nannte Drube „brutal wichtig“.

Der für Standards verantwortliche SFL-Coach Sven Hozjak hatte von draußen die Variante angesagt. Er schickte Jovic weg und instruierte Sascha Härtel, die Flanke mit links zu bringen, obwohl der zuvor bei seiner Startelf-Premiere für Lotte in der 3. Liga nicht immer sicher gewirkt hatte in Passspiel und Zweikampf. Hozjak vertraute ihm – und wurde belohnt. Der 19-Jährige schlug den Ball lang hinten in den Strafraum. Straith, von Paterson Chato freigeblockt, traf per Volleyschuss aus spitzem Winkel durch die Beine von FSV-Keeper Johannes Brinkies.

Der Rest der Partie ist fix erzählt, auch wenn die Würdigung des Kraftaufwands der Teams im Brechstangen-Fußball so zu kurz kommt: Zwickau kam nicht durch, weil Lotte viele erste und fast alle zweiten Bälle kontrollierte – aus der starken Teamleistung ragten der flinke Schulze und der robuste, abgezockte Chato heraus. Dann beging Toni Wachsmuth unter Druck ein folgenschweres Foul an Wegkamp: Zwickaus Kapitän sah zum fünften Mal Gelb, fehlt am Samstag beim VfL Osnabrück – und musste mit ansehen, wie Maximilian Oesterhelweg den 18-Meter-Freistoß mit Druck ins Tor zirkelte.

Ex-VfL-Coach Joe Enochs blickt vor seiner Premiere als Trainer eines gegnerischen Teams an die Bremer Brücke nach unten: Die Abstiegszone ist nur drei Punkte entfernt. Lotte dagegen bleibt in 2019 ungeschlagen bei zwölf Punkten aus sechs Partien, ist seit 534 Minuten ohne Gegentor und hat ein Acht-Punkte-Polster auf Tabellenplatz 17.