VfL Osnabrück verliert erstmals auswärts: Eine ganz normale Niederlage?

Hätte Schiedsrichter Robert Hartmann den Treffer von Daniel Gordon zum 2:1 für den KSC in der 86. Minute nicht anerkannt (was vertretbar gewesen wäre) oder/und hätte der Bundesliga-Referee beim Schuss von Marcos Álvarez in der Nachspielzeit den Ball hinter der Linie gesehen (wo er wahrscheinlich war), dann hätte der VfL die Liste seiner Punktgewinne nach Rückständen um ein bemerkenswertes Exemplar verlängert.

Das war möglich, und es wäre kein Zufall gewesen, denn der VfL knüpfte im Wildpark in der zweiten Halbzeit an die vielen überzeugenden, mutig geführten Auswärtsspiele an. In einer packenden, kampfbetonten, aber auch spielerisch ansprechenden Partie, in der sich die Karlsruher zu ihrer besten Heimleistung steigerten, waren die Osnabrücker über weite Strecken gleichwertig.

Allerdings gab es in der ersten Halbzeit zu viele Ungenauigkeiten im Aufbauspiel; nur ganz selten kam der Pass ins letzte Drittel an – was auch, aber nicht nur an den Passgebern lag: Ebenso oft wurden Laufwege falsch gewählt.

Die 14. Dienstreise bescherte dem VfL deshalb (und weniger wegen der umstrittenen Entscheidungen von Hartmann) die erste Niederlage auf fremdem Platz. Nie zuvor in der 3. Liga seit 2008 hat eine Mannschaft vom Start weg 13 Auswärtsspiele ungeschlagen überstanden. Das Spiel offenbarte keine grundlegenden Mängel in Einstellung oder Spielanlage, sondern ist ein Beleg für die hohe Leistungsdichte einer Liga, die auf ein spannendes Rennen um die beiden Aufstiegsplätze sowie den Relegationsrang zusteuert.

Viel diskutiert wurde dennoch über die beiden strittigen Szenen in der Schlussphase. Vor allem die Szene aus der Nachspielzeit, als KSC-Innenverteidiger Daniel Gordon den Schuss von Marcos Álvarez von der Torlinie gekratzt hatte (oder eben nicht), war der Aufreger des Nachmittags. Schiedsrichter Robert Hartmann und Assistent Lothar Ostheimer sahen den Ball nicht hinter der Linie. VfL-Coach Daniel Thioune wollte gar nicht in Abrede stellen, dass es unterschiedliche Meinungen zur Situation gebe: „Für mich aber war der Ball hinter der Linie, weil der Fuß des Spielers hinter der Linie war.“

Gordon selbst war bei der Beurteilung der strittigen Szene zwiegespalten: „Ich hatte das Gefühl, dass ich den Ball auf der Linie rette. Dann habe ich gerade ein TV-Bild gesehen, wo es so aussah, dass der Ball hinter der Linie war.“

Das sei dann nun mal zu akzeptieren, meinte Álvarez, „so bitter das ist“. David Blacha blieb ebenfalls gelassen und warnte davor, „jetzt zu jammern und alles am Schiedsrichter festzumachen“. Der VfL-Mittelfeldmann suchte vielmehr die Gründe für die Niederlage woanders: „Wir haben in der ersten Halbzeit einfach zu viele brenzlige Situationen zugelassen. Es war kein unverdienter Sieg für Karlsruhe, aber das kann und wird uns nicht umhauen.“

Nach etwa zwei Dritteln der Saison liegt der VfL aber noch immer mit drei Punkten Vorsprung vorn. Zwölf Spiele – von denen sieben an der Bremer Brücke stattfinden – liegen noch vor der Mannschaft, die bisher in keiner Partie Zweifel an ihrer Einstellung und Geschlossenheit zuließ. Die Englische Woche mit Spielen gegen FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena sowie bei Fortuna Köln gibt dem Team die Chance, zu zeigen, dass die dritte Saisonniederlage das ist, was sie nach der ersten Analyse zu sein scheint: eine ganz normale Niederlage ohne Folgen und Langzeitwirkung. Dabei ist es gut zu wissen, dass in dem Mannschaftssteil, der in Karlsruhe abfiel, der Konkurrenzdruck hoch ist und die Alternativen zahlreich sind: In der Offensive hat Thioune weitaus mehr Möglichkeiten als in der Defensive, um auf Formschwächen zu reagieren.