Die Saison 2019 steht in den Startlöchern. Für die Jugend des Kreisreiterverbands Steinfurt beginnt sie mit einem traditionellen Höhepunkt. Am kommenden Sonntag findet der Jugendvergleichswettkampf der Reitervereine des Kreisreiterverbandes Steinfurt auf der Vereinsanlage des R&F Lengerich statt.

Das liebevoll als „Elfi-Turnier“ genannte Turnier bietet für die Jugend eine Plattform, um ihr reiterliches Talent zu präsentieren und sich mit weiteren ambitionierten Reitern aus dem Kreis Steinfurt zu messen.

Dabei steht besonders eines im Mittelpunkt: Die Titelvergabe. Drei Titel können die Teilnehmer erzielen: Beste Mannschaft, bester Dressurreiter und bester Springreiter. Letzteren Titel erhielt im vergangenen Jahr Lia Julie Beckmann aus Lienen. Die beste Mannschaft 2018 war der SV Dickenberg, und als Beste Dressurreiterin des Kreisreiterverbands Steinfurt durfte sich, ebenfalls vom SV Dickenberg, Luisa Hahn für das Jahr 2018 bezeichnen.

Nun ist ein neues Jahr, und die Titelvergabe startet wieder: Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr mit dem Reiterwettbewerb los. Jede Mannschaft muss zwei Reiter jeweils im Reiterwettbewerb, im Dressurwettbewerb sowie im Springwettbewerb an den Start bringen. Im Idealfall besteht somit eine Mannschaft aus sechs Einzelreitern. Aus den schlussendlichen Platzierungen der Teilprüfungen ergibt sich die Gesamtpunktzahl.

In der Dressur und im Springen gehen die jeweils vier Erstplatzierten in die Ermittlung des besten Spring- sowie Dressurreiters. Bei den Dressurreitern erfolgt dies durch Pferdewechsel, also muss jeder der vier Platzierten jedes Pferd reiten. Drei Minuten haben die jungen Reiter Zeit, sich auf den neuen Sportpartner unter dem Sattel einzustellen, bevor sie dann eine Dressuraufgabe absolvieren müssen. Bei den Springreitern fiel dieser Modus vor einigen Jahren weg. Nun gehen die vier Erstplatzierten in einen Normalumlauf mit anschließendem Stechen.

Die Veranstaltung wird den ganzen Sonntag laufen und gegen 15.30 mit der großen Siegerehrung schließen. Zehn Mannschaften haben ihr Kommen zugesagt. Der Veranstalter sorgt bereits dafür, dass auch wieder beim 49. Jugendvergleichswettkampf des Kreisreiterverbandes Steinfurt alles bestens vorbereitet ist, damit Teilnehmer, Fans und Zuschauer einen tollen Wettkampftag erleben können.