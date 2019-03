TTC Lengerich hofft auf Auswärtssieg

In der Tischtennis-Landesliga hat Cheruskia Laggenbeck am Wochenende spielfrei, weil das Derby gegen Westerkappeln vorgezogen worden ist. Vor einem Schlüsselspiel im Abstiegskampf steht Westfalia Westerkappeln zu Hause gegen TTR Rheine II. Nicht ganz chancenlos sieht sich der TTC Lengerich in Werne. Einen Heimsieg erhofft sich der TTV Mettingen in der Bezirksliga gegen TTC Münster IV.

Landesliga

TTC Werne – TTC Lengerich

Praktisch ist für den TTC Lengerich der Klassenerhalt bei sieben Punkten Rückstand auf den rettenden achten Platz nicht mehr erreichbar. Dennoch wollen Pascal Gräler und Co. morgen Abend beim direkten Tabellennachbarn TTC Werne, der vier Zähler mehr aufweist, alles versuchen, um das 8:8-Unentschieden aus dem Hinspiel wiederholen zu können. Damals stand dem TTC noch Alexander Dubs zur Verfügung. Sowohl er als auch seine fünf Mannschaftskollegen waren gegen Werne alle einmal im Einzel erfolgreich. Daneben gab es noch zwei Siege durch die Doppel.

W. Westerkappeln – TTR Rheine II

Zu direkten Sicherung des Klassenerhaltes werden voraussichtlich mindestens 20 Punkte benötigt. Westfalia Westerkappeln hat fünf Spieltage vor dem Saisonende 16 Zähler auf dem Konto. Die gleiche Anzahl von Pluspunkten weist auch der Tabellensiebte TTR Rheine II auf, der sich am Sonntag um 11 Uhr in der Westerkappelner Zweifach-Sporthalle vorstellt. In Rheine gelang den Westfalia-Akteuren ein Unentschieden, an dem Finn-Luca Moser mit vier Erfolgen im Doppel und Einzel beteiligt war. Sie erhoffen sich in diesem Schlüsselspiel einen Sieg. Besonders stark sind in der Rückserie die Doppel der Gäste aus der Emsstadt, die von 16 Vergleichen dreizehn gewonnen haben.

Bezirksliga

TTV Mettingen – TTC Münster IV

Der Vorsprung des TTV Mettingen vor den Abstiegsplätzen ist auf drei Punkte geschrumpft. Daher will der TTV am Sonntag ab 11 Uhr an eigenen Tischen in der Ludgeri-Halle gegen den Tabellenvierten TTC Münster IV alles dransetzen, um die Oberhand zu behalten. In Münster kam er ohne Andre Tegeder nach einer 8:6-Führung nicht über ein Unentschieden hinaus. In diesem wegweisenden Duell bauen Arulsivanathan und Co. wieder auf Andre Schantin, der im neuen Jahr von zehn Einzeln erst eins verloren hat.

Bezirksklasse

TTC Münster V – TTC Ladbergen

Auf sein Heimrecht verzichtet der TTC Ladbergen am heutigen Freitagabend im Spitzenspiel gegen den ungeschlagenen Klassenprimus TTC Münster V, dem nur noch zwei Punkte zum vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft fehlen. Beim ersten Aufeinandertreffen in Münster gelang dem TTC um den im Einzel immer noch unbesiegten Gerrit Haar nach einem 5:8-Rückstand ein Unentschieden.

TG Münster – SC VelpeSüd

Für den SC VelpeSüd fällt am heutigen Freitagabend im Kampf um den Klassenerhalt bei TG Münster eine Vorentscheidung. Sollten Skalischus und Co. in diesem Duell den Kürzeren ziehen, müssten sie von ihren bisher punktgleichen Gastgebern den dritten Abstiegsplatz übernehmen. Nach dem 9:3-Sieg vor eigenem Anhang sehen die Velper diesem Schlüsselspiel aber optimistisch entgegen.

DJK Gravenhorst – W. Westerkappeln II

DJK Gravenhorst schwebt bei einem Zähler Vorsprung vor dem Tabellenzehnten weiterhin in Abstiegsgefahr. Aus diesem Grund strebt die Mannschaft um Udo Reckers am Sonntag ab 10 Uhr gegen Westfalia Westerkappeln II unbedingt einen Heimsieg an. Demgegenüber hat die Westfalia-Reserve, in der Neuzugang Marvin Witt immer noch ungeschlagen ist, als Tabellenfünfte nichts mehr mit Auf- und Abstieg zu tun.

Jungen-Bezirksliga

GW Westkirchen – TTC Ladbergen

Innerhalb von vier Tagen muss der TTC Ladbergen gleich zwei Mal in den Kreis Warendorf reisen. Zunächst wartet auf die Schützlinge von Jugendwart Nils Beckmann morgen Nachmittag die kaum lösbare Aufgabe beim Tabellendritten SV Grün-Weiß Westkirchen. Am Mittwochabend holen sie dann die Partie beim Tabellenvorletzten SC Hoetmar nach, den sie an eigen Tischen mit 9:1 geschlagen haben.