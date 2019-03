SC Preußen Lengerich vor schwerer Rückrunde

Neben dem Gipfeltreffen zwischen dem VfL Eintracht Mettingen und SF Lotte steht am ersten Rückrunden-Spieltag in der A-Junioren Kreisliga A auch das Kellerderby zwischen Falke Saerbeck und der JSG Westerkappeln/Velpe im Blickpunkt. Alle sechs Ansetzungen werden am Sonntag um 11 Uhr angepfiffen.

Eintracht Mettingen - SF Lotte

Nach einem Blick auf die Tabelle starten fünf Titelanwärter in die Rückserie. Deshalb wird die Meisterschaft am Sonntag im Gipfeltreffen noch nicht entschieden. Spitzenreiter Eintracht Mettingen kann den Vorsprung vor dem ärgsten Verfolger aus Lotte mit dem achten Sieg in Serie auf vier Zähler ausbauen. Die Lotteraner büßten die Tabellenführung am vorletzten Hinrunde-Spieltag mit einer unerwarteten 1:4-Niederlage gegen Teuto Riesenbeck ein. Beide Teams trafen in diese Saison schon zwei Mal aufeinander. Für die 0:1-Niederlage in der ersten Runde um den Kreispokal konnten sich die SF Lotte acht Tage später mit einem 3:0 in der Meisterschaft revanchieren.

Cheruskia Laggenbeck - TuS Recke

Die Laggenbecker können die Tabellenführung übernehmen. Sie sind mit Neuzugang Sebastian Küppers (Preußen Lengerich) im Mittelfeld noch kreativer aufgestellt. Der TuS hat die Hinrunde mit einem 2:0 im Nachholspiel gegen Falke Saerbeck am 27. Februar auf Platz sechs abgeschlossen. Die Recker wollen sich für die 1:4-Hinspielniederlage revanchieren.

Falke Saerbeck - JSG Westerkappeln/Velpe

Der Abstiegskampf wird wohl in den Kellerduellen entschieden. Aus dieser Sicht hat dieses Kellerderby schon fast Endspielcharakter. Die Westerkappelner können den Vorsprung auf den zweiten Abstiegsplatz mit einem Sieg gegen auf vier Zähler ausbauen. Die Falken haben vielleicht den Vorteil, dass sie beim 0:2 im Nachholspiel gegen den TuS Recke schon Wettkampfpraxis sammeln konnten. Das Hinspiel gewannen die Westerkappelner mit 3:2.

JSG Hopsten/Schale - Preußen Lengerich

Bei den Lengericher Preußen hat Frank Feldmann das Traineramt von Eckhard Auffahrt übernommen und steht vor einer schwierigen Mission. Auffahrt war auf eigenem Wunsch zurückgetreten. Die SCP-A-Junioren sind durch drei Abgänge in der Winterpause stark geschwächt und stehen vor einer schweren Rückrunde. Bei einer Niederlage beim Schlusslicht droht ein schwerer Abstiegskampf. Die Gastgeber können mit dem ersten Saisonsieg wieder Hoffnung schöpfen und wollen sich für das 2:5 im Hinspiel revanchieren.

Arminia Ibbenbüren - JSG Ladb./Brochterbeck

Aktuell hat die Arminia fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Eintracht Mettingen. Die 2:3-Niederlage gegen Preußen Lengerich war für die Arminen ein herber Rückschlag. Arminias Coach Gerrit Mahmutovic warnt seine Mannschaft vor einer falschen Einschätzung gegen den Tabellenzehnten und nimmt den 4:0-Hinspielsieg nicht als Maßstab. Die Gäste konnten mit dem 2:1-Testspielsieg gegen den 1.FC Nordwalde Selbstvertrauen tanken.

Teuto Riesenbeck - SW Esch

Die Riesenbecker starten nach dem 4:1-Sieg am vorletzten Hinrundenspieltag in Lotte mit großer Euphorie in die Rückserie und wollen ein Wörtchen um die Meisterschaft mitsprechen. Bei nur drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Eintracht Mettingen können sie diese Ansprüche auch stellen. Auch Gäste-Trainer Achim Quindt war mit dem Abschneiden in der Hinrunde zufrieden. Seine Mannschaft belegt mit 17 Punkten den siebten Tabellenplatz und hat auch noch Luft nach oben. In der Rückserie möchte der Escher Coach die Spitzenteams ärgern und noch für die eine oder andere Überraschung sorgen. Die Escher haben gegen die Riesenbecker nach den jeweiligen 0:1-Niederlagen im Pokal und in der Meisterschaft noch eine Rechnung offen.