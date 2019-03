Die Hallensaison der Nachwuchsfußballer wird am Sonntag in Riesenbeck mit den Finalrunden der E- und F-Junioren abgeschlossen. Los geht es um 9 Uhr mit der Endrunde der E-Junioren. Qualifiziert haben sich JSG Westerkappeln/Velpe, SF Lotte, Teuto Riesenbeck, Arminia Ibbenbüren, Westfalia Hopsten und JSG Halverde/Voltlage. Titelverteidiger ISV musste die Segel schon in der Vorrunde streichen.

Für die F-Junioren geht es am Sonntagnachmittag (14 Uhr) um den Kreispokal. An den Start gehen der SC Preußen Lengerich, Falke Saerbeck, SW Esch, Arminia Ibbenbüren, Teuto Riesenbeck und Eintracht Mettingen. Die Indoor-Meisterschaft endet quasi mit der Preisverleihung der jüngsten Nachwuchskicker um 17.15 Uhr. Titelverteidiger sind die F-Junioren des SC Preußen Lengerich.

Gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“. Die Endrundenturniere werden nach den Futsal-Regeln des Fußballkreises Tecklenburg auf große Tore ausgetragen. „Die jungen Spieler sollen nicht mit einer Favoritenstellung unter Druck gesetzt werden und einfach Spaß haben am Fußball“, sagt Kreisjugendobmann Helmut Hettwer aus Lienen.