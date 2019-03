Als Bashkim Renneke hat er sich beim VfL Osnabrück im wahrsten Sinne des Wortes einen Namen gemacht. Der Nachname ist für den Außenverteidiger nun aber Geschichte – aus gutem Grund. Geboren wurde der heute 26-Jährige am 10. Dezember 1992 im schwedischen Halmstad als Bashkim Ajdini . Seine Eltern waren vor dem Jugoslawien-Krieg nach Skandinavien geflüchtet, verließen Schweden aber wieder in Richtung Deutschland. Doch auch hier konnte Familie Ajdini wegen des fehlenden Bleiberechts nach Beendigung des Krieges nicht bleiben. So ging es 2003 wieder an den Balkan. Sohn Bashkim kehrte dann alleine als 13-Jähriger nach Deutschland zurück, wo er von seiner Gastfamilie Renneke adoptiert wurde. „Ich bin Familie Renneke sehr dankbar und freue mich, auf solch großartige Menschen getroffen zu sein. Sie haben mich dabei unterstützt, meinen Geburtsnamen wieder annehmen zu können und freuen sich sehr für mich“, wird Bashkim Ajdini in einer Mitteilung des VfL zitiert. Seine Eltern und Brüder leben mittlerweile auch wieder in Deutschland und so hat der Verteidiger nach einem langen formalen Prozess nun seinen Geburtsnamen wieder angenommen. Bereits beim Heimspiel am kommenden Samstag gegen den FSV Zwickau wird der neue, alte Name Ajdini auf dem Trikot der Nummer 7 des VfL stehen.