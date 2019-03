Die Boxer des BC Heros Lengerich segeln weiter auf der Erfolgswelle. Bei den Westfalenmeisterschaften am Wochenende in Warendorf fuhren sie eine Gold- und zwei Silbermedaillen ein. Anton Faber sicherte sich den Titel bei den Kadetten (U15) im Papiergewicht (bis 44 kg). Nikita Antonenko (bis 42 kg) und Dynyil Tsikholskyi (bis 60 kg) erreichten belegten jeweils den zweiten Rang. Alle drei haben sich zudem für die Westdeutschen Meisterschaften qualifiziert, die in den kommenden Wochen in den verschiedenen Altersklassen ausgetragen werden. Das Ticket für die NRW-Titelkämpfe hat auch Maximilian Kromm in der Tasche. Allerdings plagt er sich noch mit den Nachwirkungen eines Armbruchs herum. „Wir müssen abwarten wie es sich entwickelt, aber er ist hochmotiviert“, erklärt Trainer Dimitri Geier, der allen eine gute Rolle bei den Meisterschaften zutraut.

Bereits am kommenden Wochenende steigen die NRW-Titelkämpfe der Junioren in Schwerte. Dann wird Mohammed Tutak (bis 48 kg) die Farben des BC Heros vertreten.

In Warendorf zeigte Anton Faber eine richtig starke Vorstellung. Bei den Kreismeisterschaften in eigener Halle Mitte Februar hatte er keinen Gegner gefunden, beim Finale am Sonntag war er Andreas Hermann (Vorwärts Bielefeld) deutlich überlegen und siegte klar nach Punkten. Damit brachte Anton Faber den ersten Westfalenmeistertitel in diesem Jahr nach Lengerich.

Jeweils nach Punkten geschlagen geben mussten sich Nikita Antonenko und Dynyil Tsikholskyi. Für Antonenko war es besonders bitter, da er im Finale die besseren boxerischen Qualitäten aufwies, aber nicht sein komplettes Potenzial ausschöpfen konnte, da er gerade erst von einem Handbruch genesen ist.

Aufgrund ihrer überzeugenden Vorstellungen wurden dennoch beide für die Westdeutschen Meisterschaften gesetzt, wie natürlich auch Anton Faber.