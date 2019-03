SF Lotte - Fortuna Köln: „Erwarte ein brutal enges Spiel“

Von irgendwelchen Rechenspielen hält Nils Drube rein gar nichts. Dabei könnten die Sportfreunde Lotte in der nun anstehenden Englischen Woche der 3. Liga richtig Boden gutmachen. Schließlich warten ausschließlich Konkurrenten, die in der Tabelle weiter unten platziert sind. Zudem stehen zwei Heimspiele an. „Die Liga ist so eng“, wiegelt der SFL-Trainer ab, da ist es fast egal, ober der Gegner höher oder tiefer platziert ist. Jeder muss immer alles aus sich herausholen.“ Selbst wenn seine Mannschaft neun Punkte einfahren sollte, wäre der Klassenerhalt längst noch nicht sichergestellt, fährt er fort.

Und deshalb denke er noch nicht an die Spiele am Mittwoch in Jena und am nächsten Samstag gegen Kaiserslautern, sondern nur an Fortuna Köln . Die Rheinländer stellen sich am heutigen Samstag ab 14 Uhr im Frimo-Stadion vor. Zumindest sportlich denke er nur daran. Organisatorisch gehe sein Blick auch schon nach Jena. Sorgen bereitet ihm vor allem die weite Auswärtsfahrt mit der vermutlichen Rückkehr erst am Donnerstag in aller Frühe. „Da kann ich nur hoffen, dass die Jungs innerhalb der folgenden zwei Tage ihre Frische wieder erlangen,“ äußert der 40-Jährige.

Respekt zeigt Drube indes vor Fortuna Köln: „Das wird eine ganz verzwickte Aufgabe. Fortuna hat den Turnaround geschafft. Nach einigen hohen Niederlagen nach dem Trainerwechsel hat sich die Mannschaft stabilisiert und zuletzt einige Punkte eingefahren.“ Mit bereits 44 Gegentreffern stellt die Mannschaft zwar noch immer die Schießbude der Liga, zuletzt ließ die Crew um Trainer Tomasz Kaczmarek defensiv aber kaum noch etwas zu. Fraglich ist jedoch, wie die Rheinländer den Ausfall von Angreifer Moritz Hartmann verkraften, der sich in der Vorwoche beim 2:2 gegen Kaiserslautern einen Muskelfaserriss zugezogen hat.

Frei von Sorgen ist auch Nils Drube nicht. Wegen seiner fünften gelben Karte muss Alexander Langlitz zuschauen. Erste Alternative rechts in der Viererkette wäre eigentlich Michael Schulze. Der 30-Jährige machte zuletzt als zentraler Abfangjäger vor der Viererkette jedoch einen guten Job und soll dort bleiben. Denkbar, dass Noah Awassi eine Chance bekommt, der diesen Part bereits ausgefüllt hat. Auch Justin Eilers muss passen, der muskuläre Probleme beklagt.

„Es wird ein anderes Spiel werden als zuletzt in Zwickau“, ist Nils Drube überzeugt. „Köln wird nicht so viel mit langen Bällen arbeiten. In jedem Fall müssen wir deren Umschaltmomente kontrollieren, müssen mit einem aggressiven Gegenpressing operieren und mit dem Ball die Tiefe suchen. So oder so, ich erwarte ein brutal enges Spiel.“

Sollte dann wieder die Null stehen und die Sportfreunde ihre Serie ohne Gegentor ausbauen, würde sich Keeper Steve Kroll freuen. Wie ist die zuletzt nicht bezwingbare Defensive der Sportfreunde überhaupt zu erklären? „Es ist der Teamgedanke“, sagt Defensiv-Allrounder Michael Schulze. „Jeder stellt sein eigenes Ego zurück und setzt sich für den anderen ein. Es beginnt im Angriff, dass energisch gegen den Ball gearbeitet wird. Das macht es dann für jeden Gegner schwer.“ Der 30-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er sich in Lotte wohlfühlt und liebend gerne seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängern würde.

SF Lotte: Kroll - Awassi, M. Rahn, Straith, Härtel - Oesterhelweg, Chato, Schulze, Karweina - Wegkamp, Jovic

Fortuna Köln : Rehnen - Ernst, Fritz, Kyere Mensah, Bröker - Scheu, Brandenburger, Kegel, Eberwein - Pintol, Dahmani

Anstoß: Samstag, 14 Uhr, Frimo-Stadion

Schiedsrichter: Guido Winkmann (45, Kerken)

SFL-Gelbsperren drohen: Chato (4), Karweina (4), Oesterhelweg (4).

Zuschauer: erwartet werden 1800, darunter 150 aus Köln

Nächstes SFL-Spiel : Mittwoch, 13. März (19 Uhr), beim FC Carl Zeiss Jena.