VfL Osnabrück will gegen FSV Zwickau Spitzenposition verteidigen

Es wird ein emotionales Spiel. So oder so. Schon vor dem Anpfiff dürfte Wehmuth aufkommen. Allein deshalb, weil Mister VfL auf der anderen Seite steht. Joe Enochs ist Trainer des FSV Zwickau und wird logischerweise alles versuchen, um mit seiner Elf am Samstag ab 14 Uhr beide Punkte aus dem Stadion an der Bremer Brücke zu entführen.

Dort hat er fast sein ganzes Fußballleben verbracht, ist Rekordspieler des VfL Osnabrück , war viele Jahre Trainer im Nachwuchsbereich und der Drittliga-Mannschaft. Nach ihm ist die Kindertribüne benannt. Wenn Enochs erstmals als „Fremder“ das Stadion betritt, dürfte er das mit gemischten Gefühlen tun. „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass das ein normales Spiel wird“, erläutert der Amerikaner. „Es wird bestimmt ein komisches Gefühl sein – aber wie, das weiß ich erst am Samstag.“ Die „ehrliche Haut“, wie Enochs in Osnabrück immer genannt wurde, darf sich in jedem Fall des Applauses der Ostkurve sicher sein, schließlich war der Mittelfeldrenner eigentlich immer der Osnabrücker Publikums-Liebling.

Am Samstag tritt er aber als Gegner an. Nach dem 0:2 in der Vorwoche gegen SF Lotte, darf sich der FSV eigentlich keine weitere Schlappe erlauben. Sonst droht der Sturz in die ganz heiße Abstiegsregion. Neben dem ehemaligen Osnabrücker Christian Bickel (Meniskus-Operation) muss Enochs auch auf seinen gelb-gesperrten Kapitän Toni Wachsmuth verzichten.

Frei von Sorgen ist auch VfL-Coach Daniel Thioune nicht. Neben den Langzeitverletzten Felix Agu und Alexander Dercho fallen Alex Riemann (Kniebeschwerden) und Konstantin Engel (fünfte gelbe Karte) aus. Bashkim Ajdini (muskuläre Probleme), Benjamin Girth (leichte Gehirnerschütterung) und Marc Heider (grippaler Infekt) haben bis Mittwoch nicht trainiert, sind erst am Donnerstag wieder eingestiegen. Ein Einsatz der Drei ist nicht sicher.

Durch den Ausfall von Engel zwickt es insbesondere hinten links. „Aber wir haben da schon ein paar Alternativen“, macht sich Thioune nach außen keine allzu großen Sorgen. „Steffen Tigges kann dort spielen, auch Manuel Farrona Pulido. Oder wir spielen mit einer Dreierkette. Die Jungs aus der zweiten Reihe brennen auf ihren Einsatz.“

Nach dem unglücklichen 1:2 in der Vorwoche in Karlsruhe droht bei einer weiteren Niederlage der Verlust der Tabellenspitze. Auch wenn Rang eins derzeit nicht viel bedeutet, wollen die Lila-Weißen die Spitzenposition nicht so ohne weiteres räumen. „Natürlich wollen wir unsere derzeitige Position verteidigen und die drei Punkte holen“, stellt Thioune klar. „Dafür dürfen wir Zwickau aber nicht ansatzweise an deren Tabellenstand messen. Wir müssen mindestens soviel wie in Karlsruhe investieren.“ Womit der Osnabrücker Trainer zu 100 Prozent Recht hat.

Der FSV Zwickau hat in der bisherigen Saison vom VfL abgesehen allen Spitzenmannschaften, egal ob auswärts oder daheim, bereits Punkte abgeknöpft. Mittelfeldspieler David Blacha unterstreicht, dass es überhaupt keinen Grund gebe, den Gegner auch nur im Ansatz zu unterschätzen: „Wir haben vor einer Woche gegen Karlsruhe zu viel zugelassen, waren auch im letzten Drittel nicht konsequent genug. Wir haben das analysiert und wissen, dass wir es am Samstag besser machen müssen.“

VfL Osnabrück: Körber - Ajdini, Susac, Konrad, Trapp - Blacha, U. Taffertshofer - Amenyido, Ouahim, Heider - Alvarez.

FSV Zwickau: Brinkies - Barylla, Antonitsch, Gaul, Lange - Reinhardt, Frick - Schröter, K. Hoffmann, Miatke - König.

Anstoß: Samstag, 14 Uhr Bremer Brücke

Schiedsrichter: Mitja Stegemann (30, Bonn).

VfL-Gelbsperren drohen : Ouahim (4), Taffertshofer (4).

Nächstes VfL-Spiel : Dienstag, 12. März (19 Uhr) bei Fortuna Köln.