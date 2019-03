Lottes Matthias Rahn in Rage: „Alle 50:50-Entscheidungen pfeift er gegen uns“

Freunde werden Lottes Innenverteidiger Matthias Rahn und Bundesligaschiedsrichter Guido Winkmann aus Kerken wohl so schnell nicht. „Die gleiche Situation am Sechzehner, wieder pfeift er es gegen uns. Dann pfeift er es auch gegen uns, dann der Elfmeter, meine gelbe Karte, obwohl ich ganz klar den Ball spiele. Alle 50:50-Entscheidungen pfeift er gegen uns“, ist Rahn Minuten nach dem Abpfiff des in letzter Sekunden mit 1:2 verlorenen Heimspiels gegen Fortuna Köln außer sich. „Ich sage selten etwas gegen Schiris, aber heute brodelt es bei mir innerlich!“ Kurz vorher war das Happy-End zum Greifen nah und wäre vom Spielverlauf her auch verdient gewesen.

Krolls Serie reißt

Aber vorwerfen lassen müssen sich die Sportfreunde, dass sie am Samstag bei allerdings äußerst widrigen Witterungsbedingungen nicht zielstrebig genug gespielt haben und die zuvor so hoch gelobte Defensive, in der Alexander Langlitz (Geldsperre) fehlte, nicht immer sattelfestfest war. So beim 0:1 in der 43. Minute. Nach einem Freistoß des Kölners Kegel, waren Rahn und Straith zu unschlüssig, so dass Fortuna-Kapitän Dahmani dazwischen spritzte und den Ball an dem herausstürmenden Kroll ins Netz beförderte. Damit war Krolls Torlosserie nach 577 Minuten gerissen.

SF Lotte verliert gegen Fortuna Köln in letzter Sekunde 1/54 Unter widrigen Umständen bei Sturm, Regen und Graupelschauern kassierten die Sportfreunde Lotte am Samstag eine unglückliche 1:2-Niederlage gegen Fortuna Köln. Den 0:1-Rückstand glich Tim Wendel in der Nachspielzeit aus, doch gab es noch einen diskussionswürdigen Strafstoß... Foto: Frank Diederich

Nach der Pause brachte Trainer Nils Drube Tim Wendel für Sascha Härtel, Die Maßnahme hätte sich beinahe schnell bezahlt gemacht.Nach Wendel-Flanke (49.) konnte Fortuna-Schlussmann Rehnen Drinkuths Kopfball gerade noch zur Ecke klären. Bei dem anschließenden Eckball fiel Wendel im Sechzehner, aber Winkmann sah keinen Anlass auf den Punkt zu zeigen. Oesterhelweg (65.) und Jovic (85.) fanden später auch in Rehnen ihren Meister. In der dritten Minute der Nachspielt sah es doch nach einem Happy-End für die Blau-Weißen aus.

Wendel bringt Schwung

Nach starker Vorarbeit des gerade erst eingewechselten Reimerink vollendete Wendel aus kurzer Distanz zum 1:1. Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit. Dann stoppte Rahn Dahmani kurz vorm Strafraum, „ich habe den Ball gespielt“, so Rahn, Der Schiri aber sah ein Foul. Eberwein trat zum Freistoß an, der Ball landete am Pfosten, Reimerink versuchte zu klären, traf dabei leicht den Kölner Angreifer. Winkmann zeihte zum Entsetzen der Blau-Weißen auf den Elfmeterpunkt.. Allerdings hatte er kein Foul gesehen, sondern ein Handspiel von Al-Hazaimeh beim Freistoß. Alles reklamieren half nichts. Fritz schnappte sich die Kugel und machte den in diesen Umständen mehr als glücklichen Kölner Sieg dingfest.

„Wir haben das ganze Spiel nichts zugelassen und auch keine Fehler gemacht, bis auf die eine Aktion, die zum Ausgleich führte. Der Sieg tut sehr gut. Er war absolut verdient“, meinte Fortunas Coach Tomasz Kaczmarek und sorgte für ein allgemeines Raunen bei der Pressekonferenz. Das konnte und wollte SFL-Kollege Nils Drube so nicht stehen lassen: „Das Schöne ist, dass man Fußball aus vielerlei Sicht sehen kann. Wir wussten, dass es eine schwere Aufgabe werden würde. Von einem verdienten Sieg von Fortuna Köln kann ich nicht sprechen.“ Auch SFL-Schlussmann Steve Kroll sah das ähnlich: „Ein Unentschieden wäre allemal verdient gewesen. So wie ich es mitbekommen habe, war es ein Handspiel. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Das 0:1 resultierte aus einem Missverständnis.“

