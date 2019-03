In der Tischtennis-Landesliga kam der TTC Lengerich als Vorletzter beim bisherigen direkten Tabellennachbarn TTC Werne mit 0:9 unter die Räder. Möglichkeiten zum Ehrenpunkt hatte der TTC gleich zweimal. Zunächst zog Pascal Gräler an der Spitze gegen Kowitz nach einer 2:1-Satzführung noch den Kürzeren. Umkämpft war auch die 1:3-Niederlage von Andreas Pätzholz in der Mitte gegen Bußkamp. Ihm unterlag er nach dem Gewinn des zweiten Satzes hauchdünn mit 12:14 und 9:11. Ein Satzgewinn gelang dem Doppel Bert Zimmer/Sebastian Bautz.

Westfalia Westerkappeln kann nach dem wichtigen 9:5-Heimsieg gegen TTR Rheine II den Verbleib in der Landesliga weiterhin aus eigener Kraft schaffen. Allerdings verlief der Auftakt gegen den Tabellennachbarn alles andere als wunschgemäß, da zwei Doppel der Hausherren trotz einer 2:1- und 2:0-Satzführung noch das Nachsehen hatten. Allein Moser / Schwebel konnten sich in vier Sätzen behaupten. Im weiteren Verlauf legten dann Finn-Luca Moser und Sergej Schwebel mit vier Einzelpunkten im oberen Paarkreuz den Grundstein zum Sieg.

Dabei benötigte Schwebel nach dem 3:0-Sieg gegen Heitkamp im zweiten Durchgang gegen Dickmänken einen Entscheidungssatz. In fünf Sätzen behielten auch Philip Laumeier, der im mittleren Paarkreuz beide Einzel für sich entschied, gegen Schmees und Philip Wilmshöfer gegen Büscher die Oberhand. Demgegenüber mussten der einmal erfolgreiche Dominik Woyciechowski der Nummer drei, Stockel, sowie beim Spielstand von 5:2 Wilmshöfer und Philip Simon im unteren Paarkreuz Langs und Büscher im fünften Satz den Vortritt lassen.