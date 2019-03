„Das war ein rassiges Münsterlandderby“, meinte ein erleichterter TSV-Coach Holger Kaiser kurz nach Spielschluss. „Insgesamt war es eine geschlossene Mannschaftsleistung, aber wenn der Torwart dann noch den Siebenmeter hält, ist er natürlich der herausragende Mann“, war Kaiser am Ende heilfroh über zwei Punkte. Der TSV bleibt nach dem zweiten Sieg in Folge damit Tabellenfünfter mit 22:14 Punkten. Die Havixbecker bekleiden weiterhin den vorletzten Rang der Landesligatabelle

Von der ersten bis zur letzten Minute – zur Pause stand es 14:15 Unentscheiden – war es ein enges Spiel mit viel Hektik. „Es war eben ein echtes Derby. Gefühlt waren wir die überlegene Mannschaft, aber Havixbeck hat schwer gekämpft“, richtete Kaiser ein Kompliment an die um den Klassenerhalt kämpfenden Gastgeber. „Es ist gut, auch auswärts wieder mal zu gewinnen“, kam die Freude durch.

in den ersten 30 Minuten wechselte die Führung mehrfach hin und her. Mal führte Havixbeck mit ein oder zwei Toren, dann wieder die Gästebaus Ladbergen. Mit 14:14 ging es in die Kabinen. SO ging es dann auch im zweiten Durchgang weiter, zunächst ging der TSV 15:14 in Führung, dann machte der SWH daraus eine knappe Führung.

In der 58. Minute traf Maximilian König zum 24:23 für den TSV. Havixbeck glich wieder aus, Paul Martin Schedeit traf per Siebenmeter zum 25:24. Und wieder gelang den Gastgebern der Ausgleich. Jan Malte Minnerup brachte den TSV 19 Sekunden vor Schuss erneut in Front, Dann bekam Havixbeck noch die Ausgleichschance per Siebenmeter, doch da parierte Mechelhoff und hielt den Sieg fest.

TSV-Tore: Schedeit (8/3), Dellbrügge (6), Meyer (3), Schröer (3), König (2), Minnerup (2), Ruthenschröer (1) und Cervenka (1).