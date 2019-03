VfL Osnabrück will nun auch bei Fortuna Köln einen Dreier

„Natürlich ist es unser Ziel, mit neun Punkten aus der Englischen Woche herauszugehen. Aber das wird alles andere als einfach werden. Da warten harte Brocken auf uns.“ Die Ansprüche beim VfL Osnabrück sind gestiegen. Das macht Manuel Farrona Pulido deutlich. Elf Spieltage vor dem Saisonende sind die Lila-Weißen Spitzenreiter, haben sechs Zähler Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz und Teil eins der Englische Woche mit dem 3:0 gegen FSV Zwickau erfolgreich abgeschlossen. Heute folgt Teil zwei. Ab 19 Uhr ist der VfL zu Gast bei Fortuna Köln . Die Vorgabe ist klar: Erneut sollen drei Zähler eingetütet werden.

Die unglückliche Niederlage in Karlsruhe hat die Elf von Trainer Daniel Thioune gut weggesteckt. Das hat sie mit dem Auftritt gegen Zwickau untermauert. Entsprechend selbstwusst fahren die Lila-Weißen in die Rheinmetropole. Gezeigt hat sich, dass der VfL vor allem in der Kaderbreite bestens aufgestellt ist. Marcos Alvarez und Farrona Pulido, die zuletzt auf der Bank saßen, spielten von Beginn an und machten einen richtig guten Job.

Da der zuletzt gelb-gesperrte Konstantin Engel zurückkehren wird, könnte sich Farrona Pulido allerdings erneut auf der Bank wiederfinden. Alvarez dagegen dürfte wieder von Beginn an auflaufen. Ob er gemeinsam mit Luca Pfeifer oder Benjamin Girth angreifen wird, ist offen.

Da will sich Daniel Thioune nicht in die Karten blicken lassen. Fehlen wird nach seiner gegen Zwickau erlittenen Sprunggelenks-Verletzung Marc Heider. „Das ist sehr bitter“, meint der Coach. „Er ist ja nicht nur unser Kapitän, er ist ein absoluter Leader.“ Trübsal blasen will Thioune dennoch nicht: „Marc fällt aus, dann müssen wir eben einen anderen aus dem Hut zaubern.“ Möglich, dass Steffen Tigges auflaufen wird, der schon gegen Zwickau für Heider gekommen war und dann voll zu überzeugen wusste.

In jedem Fall wird der VfL auf eine hochmotivierte und vor Selbstvertrauen strotzende Kölner Mannschaft treffen. Lange Zeit nahm die Fortuna einen Abstiegsrang ein, zuletzt holte Trainer Thomas Kaczmarek mit seiner Mannschaft zehn Punkte aus fünf Spielen und kletterte auf Rang 14. In der Rückrunden-Tabelle finden sich die Rheinländer gar auf Platz acht wieder.

Ausbaufähig ist indes die Heimbilanz. Aus 13 Spielen im Südstadion wurden nur 13 Punkte geholt. Zuschauen muss Innenverteidiger Bernard Kyere, der beim 2:1-Sieg am Samstag in Lotte die fünfte gelbe Karte sah. Für ihn dürfte Boné Uaferro in die Startelf rücken.

Fraglich ist, ob Mittelfeldspieler Maik Kegel (Platzwunde am Kopf) und Abwehrmann Joel Abu Hanna (Leiste) auflaufen können, die nach dem Lotte-Spiel zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren sind.

Kaczmarek stellt seiner Truppe ein gutes Zeugnis aus, zeigt aber auch großen Respekt vor dem VfL: „Das ist eine Mannschaft, die sich gut in die Saison gearbeitet hat und es seit Monaten schafft, diese Erfolgswelle zu halten.“

Fortuna Köln: Rehnen - Ernst, Uaferro, Fritz, Bröker - Scheu, Brandenburger, Kegel, Eberwein - Dahmani, Pintol

VfL Osnabrück: Körber - Ajdini, Susac, Trapp, Engel - Blacha, U. Taffertshofer - Amenyido - Alvarez, Pfeiffer, St. Tigges.

Anstoß: Dienstag, 12. März (19 Uhr) bei Fortuna Köln

Schiedsrichter: Steffen Brütting (28, Nürnberg)

VfL-Gelbsperren drohen : Ouahim (4), Taffertshofer (4).

Nächstes VfL-Spiel : Samstag, 16. März (14 Uhr, Bremer Brücke) gegen Carl Zeiss Jena.