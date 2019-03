Sportfreunde Lotte blicken nach vorne

Lottes Trainer Nils Drube hat immer gewarnt, sich schon sicher zu fühlen. Das gilt insbesondere nach der unglücklichen 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag gegen Fortuna Köln . Die Sportfreunde rutschten in der Tabelle auf Rang 13 zurück, haben aber immer noch ein ordentliches Polster von sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Den hat aktuell Eintracht Braunschweig inne, dass kurz vor Schluss ein 2:2 in Würzburg rettete und einen Punkt holte. Auch der Tabellen-16. Großaspach spielt Remis (0:0 in Rostock). Alle anderen Konkurrenten der Sportfreunde blieben am Wochenende punktlos. Darunter auch der Gegner am Mittwochabend FC Carl Zeiss Jena.

Wenn auch die Freude am Samstag nur kurz währte, hatten Tim Wendel , Schütze zum 1:1-Ausgleich in der dritten Minute der Nachspielzeit, und Jules Reimerink, der die Vorlage zu dem Treffer gab, Grund zu einer gewissen Zufriedenheit. Wendel kam nach längerer Verletzungspause endlich wieder zum Einsatz und fast jeder im Stadion gönnten Wendel das Ausgleichstor. Um so ärgerlicher war dann der umstrittene Last-Minute-Elfer. Und Reimerink hatte in der vergangenen Wochen nicht einmal im Kader gestanden. Das sei für ihn eine harte Zeit gewesen. Um so erfreuter war er, am Samstag wieder ein Teil der Mannschaft zu sein. Auch er trauerte dem verpassten Punkt hinterher. Nach dem Ausgleich habe er sich so gut gefühlt, doch dann sei alles nur „Scheiße“ gewesen. „Er (Anmerkung: der Schiedsrichter) konnte und wollte uns nicht sagen, wer Hand gespielt habe“. ärgerte sich Reimerink. Nach dem Kurzeinsatz gegen die Fortune hofft der Ex-Osnabrücker auf weitere Chancen. „Ich arbeite jeden Tag hart an mir. Ich weiß, dass meine Zeit noch kommt.“

Zum Zurückblicken und Hadern ob der verpassten Chance, sich weiter Richtung Mittelfeld abzusetzen, bleibt den Sportfreunden keine Zeit. „Solche Spiele müssen wir vorher entscheiden“, sagt SFL-Coach Nils Drube. Schon am heutigen Dienstag fahren die Blau-Weißen nach Jena. Am Vormittag wird in Lotte noch einmal trainiert, dann geht es Richtung Thüringen. Das Spiel in Jena steigt am Mittwochabend um 19 Uhr.

Am Montag absolvierten die Sportfreunde hauptsächlich Laufeinheiten. Wegen des Wetters war an ein normales Training, wie Drube sagte, nicht zu denken. Nicht beim Training war Matthias Rahn. Der Innenverteidiger musste sich am Montag noch einem MRT unterziehen. Rahn hatte sich am Samstag im Spiel die Schulter ausgekugelt und unter starken Schmerzen bis zum bitteren Ende durchgehalten. „Für Mittwoch sieht es eher schlecht aus, vielleicht ist es auch eine langwierige Sache“, befürchtet Nils Drube. Weniger schlimm sieht es bei Kapitän Adam Straith aus, der das Spiel am Samstag mit einem Kopfverband zu Ende spielen musste. Angeschlagen ist Jerome Al-Hazaimeh. Hinter Thomas Blomeyer, der schon am Samstag nicht im Kader stand, steht weiterhin ein Fragezeichen.