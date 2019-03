Die Oberliga-Volleyballerinnen der Tecklenburger Land Volleys hatten am Wochenende spielfrei, durften dennoch jubeln. Nach der 1:3-Niederlage des TV Schledehausen gegen die TSG Westerstede steht fest, dass die Tebus in der Abschlusstabelle Zweiter sein werden. Mit einer so guten Platzierung dürfte kaum jemand gerechnet haben, denn die Tebus sind Liga-Neuling. Auf Anfrage unseres Medienhauses teilte Tebu-Trainer Julian Keller mit, dass seine Mannschaft versuchen wird, über die Relegationsrunde den Aufstieg in die Regionalliga zu schaffen. Die Spiele finden am ersten April-Wochenende voraussichtlich in Laggenbeck statt.