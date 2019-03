Tecklenburger Land -

Die Hallenkreismeister der Juniorenfußballer im Tecklenburger Land stehen fest. Bei den letzten Finalrunden am Sonntag in Riesenbeck trugen sich die E-Junioren der Sportfreunde Lotte und F-Junioren der DJK Arminia Ibbenbüren in die Siegerliste ein.