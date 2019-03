Dickenberg wieder die Nummer eins – Lienens Nachwuchs auf Rang zwei

Neben der besten Mannschaft wurden beim Elfi-Turnier in Lengerich am Sonntag auch der beste Dressurreiter und der beste Springreiter im Kreis Steinfurt ermittelt. Und auch hier stellte der SV Dickenberg beide Sieger: Johanna Schomaker ist beste Dressurreiterin, Viona Siering beste Springreiterin.Im Dressurwettbewerb gewann Johanna Schomaker mit Royal Melody mit der Note 7,8. Vereinskollegin Louisa Hahn rangierte mit Atina (7,4) auf Platz zwei und Linus Farwick vom ZRFV Lienen platzierte sich mit Linterna ( 7,3) auf dem dritten Rang gefolgt von Maya Unger und Denver vom ZRFV Riesenbeck (7,2). Diese vier Reiter zogen in das Finale mit Pferdewechsel ein. Nach drei Minuten Vorbereitungszeit müssen die Teilnehmer mit dem fremden Pferd eine Dressuraufgabe bewältigen. Dabei reitet jeder Reiter jedes Pferd einmal und die Wertnoten werden addiert, um einen Sieger herauszustellen.Im Springen sicherte sich Viona Siering vom SV Dickenberg mit Figo mit einer 8,0 den Einzug ins Finale. Auch Maja Becker vom RSC Buchenhof mit Timm’s Ganove (7,8), Jarno Pax vom ZRFV Lienen mit Amiro (7,7) und Leonie Krämer vom RV Ibbenbüren mit Jazz For You (7,6) zogen in das Finale ein. Anders als in der Dressur ging es für die Springreiter ohne Pferdewechsel weiter. Zunächst stand ein Umlauf an, den die Teilnehmer fehlerfrei überwinden mussten, um in das anschließende Stechen zu gelangen. Dies gelang allen Reitern, einzig für Maja Becker vom Buchenhof war nach dem Umlauf durch eine Verweigerung Schluss.Für die anderen ging es dann in das abschließende Stechen. Viona Siering wählte dabei mit ihrem Figo den kürzesten und schnellsten Weg, sodass sie fehlerfrei in einer Zeit von 31,92 Sekundendeutlich gewann. Platz zwei belegte Jarno Pax mit einer fehlerfreien Runde in 34,22 und Dritte wurde Leonie Krämer mit in 36,87 Sekunden