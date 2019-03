Sportfreunde Lotte reisen mit Matthias Rahn zum FC Carl Zeiss Jena

Lukas Kwasniok hat es angedeutet. Vermutlich will der Trainer des FC Carl Zeiss Jena damit aber auch nur ein wenig Druck von seiner Mannschaft nehmen. Oder ist es doch so, dass die Sportfreunde Lotte am Mittwochabend ab 19 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld als Favorit ins Rennen gehen? SFL-Coach Nils Drube kann da nur abwinken: „Das ist Quatsch. Jena ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Die werden da unten auch sicher noch rauskommen.“ Gleichwohl heißt es für beide: „Verlieren verboten“.

Das trifft sicher noch mehr auf die Hausherren zu. Während Lotte in der Rückrunde bereits zwölf Zähler sammelte, sind es bei Jena nur fünf. Der letzte Heimsieg der Thüringer datiert vom 27. August (2:1 gegen FSV Zwickau). Sehnsüchtig warten die Zeiss-Fans auf einen Heimdreier. Entsprechend angespannt ist die Stimmung unter den FCC-Fans. Für Kwasniok hat die Partie gar „vorentscheidenden Charakter“ im Kampf um den Klassenerhalt. „Meine Aufgabe wird sein, den Glauben an einen Sieg aufrecht zu erhalten“, formuliert der 37-Jährige. Fünf Punkte liegt Jena aktuell hinter einem sicheren Tabellenrang.

Zuletzt gegen den 1. FC Kaiserslautern wusste Carl Zeiss lange Zeit zu überzeugen, kassierte dennoch eine 1:4-Schlappe. Das zerrt an den Nerven. „Für mich ist Jena dennoch eine spielstarke Mannschaft mit einer guten Spieleröffnung“, sagt Lottes Coach Nils Drube. „Wir dürfen sie nicht ihren Rhythmus finden lassen, müssen 90 Minuten lang aufmerksam gegen den Ball arbeiten und unsere Ordnung behalten.“ Schwächen hat er in der Rückwärtsbewegung des heutigen Gastgeber ausgemacht. Zudem fand die Partie gegen Kaiserslautern erst am Sonntag statt, Jena hatte also einen Tag weniger zur Regeneration.

Was Drube auf jeden Fall freuen wird, ist das Ergebnis der MRT-Untersuchung von Matthias Rahn . Die hat ergeben, dass „nur“ ein Band in der Schulter gerissen ist. Die Reise nach Jena hat der Innenverteidiger mitgemacht. Ein Einsatz ist nicht ausgeschlossen. Sollte Rahn doch passen müssen, dürften Noah Awassi oder der nach einer Verletzung genesene Thomas Blomeyer in die Innenverteidigung rücken.

Die Startelf wird gegenüber dem 1:2 gegen Fortuna Köln ohnehin eine andere sein. Sascha Härtel fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Für ihn rückt Jeron Al-Hazaimeh links in die Viererkette. Den rechten Part übernimmt Alexander Langlitz, der seine Gelb-Sperre abgesessen hat. Weitere Änderungen sind nicht ausgeschlossen. Hoffnungen auf einen Einsatz darf sich auch Jules Reimerink machen, der zuletzt nicht zum Kader gehörte, am Samstag nach seiner Einwechslung auf sich aufmerksam machte. Beim 2:0-Hinspielsieg bestach er ebenfalls durch eine gute Leistung.

Nils Drube ist davon überzeugt, dass die Niederlage gegen Fortuna Köln keine negativen Nachwirkungen haben wird. „Warum auch“, äußert er, „dass es Rückschläge geben wird, war klar. Aber das wird uns nicht von unserem Weg abbringen. Die Jungs sind nun noch motivierter und wollen sich die Punkte zurückholen.“

Carl Zeiss Jena: Koczor - M. Kühne, Grösch, Volkmer, Bock - Eckardt, Kübler, Schau, Starke - P. Tietz, J. Gerlach.

SF Lotte: Kroll - Langlitz, Rahn, Straith, Al-Hazaimeh - Oesterhelweg, Chato, M. Schulze, F. Drinkuth - Wegkamp, Jovic.

Anstoß: Mittwoch, 13. März (19 Uhr), beim FC Carl Zeiss Jena

Schiedsrichter: Tobias Fritsch (28. Bruchsal)

SFL-Gelbsperren drohen: Chato (4), Karweina (4), Oesterhelweg (4), Al-Hazaimeh (9)

Nächstes SFL-Spiel : Samstag, 14 Uhr, Frimo-Stadion gegen den 1. FC Kaiserslautern.