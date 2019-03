Die weibliche Handball-A-Jugend der JSG Tecklenburger Land bestritt ihr Heimspiel gegen SC Hörstel in Ladbergen anstatt in Kattenvenne. Gestärkt durch fünf B-Jugendliche ging die Mannschaft gegen den Tabellennachbarn an den Start und siegte mit 21:20. Hörstel, legte stark los, dominierte die Anfangsphase und lag zur Pause noch mit 11:9 vorne. Mit Beginn der zweiten Hälfte kam die JSG besser auf und drehte die Partie. Zwar ließ sie die Gäste noch einmal heran kommen, entschied das Spiel aber verdient mit 21:20 sich. Tore: Wellensiek (6), Sommer, Kattmann (je 4), Lenfert (3), Koper-Schulte (2), Loges, Kisker (je 1).

Die weibliche C1 hat das Spitzenspiel gegen Greven mit 30:40 verloren. Bis zum 12:9 in der 13. Minute sah noch alles nach einer Überraschung gegen den Tabellenführer aus. Durch Pech im Abschluss und leichten Ballverlusten setzten sich die Grevener immer deutlicher ab und entschieden das Spiel klar für sich. Tore: Theis (6), Lindemann (3), Gravemeier (7), König (3), Kisker (2), Schmidt (1), Stork (4), Gansler (1), Krämer (1), Hagehülsmann (2).

Die männliche B-Jugend bestritt ihr Gastspiel am Samstag bei HF Reckenfeld/Greven. Trotz vieler Fahrkarten und verworfener Siebenmeter im ersten Durchgang führten die Jungs zur Pause mit 15:13. Durch aggressive Deckungsarbeit erzwang die JSG einige Tempogegenstöße und baute den Vorsprung aus. Dann ließ die Konzentration nach, so dass Greven auf drei Tore herankam. Trainer Lars Bovenschulte nutze eine Auszeit, um seine Jungs wieder wachzurütteln. So gewann die JSG bei einem starken Gegner mit 29:24. Tore: Hörneschemeyer (11), Krimphoff (8), Krumme (5), Fahrenhorst (2), Lagemann, Oeljeklaus, Kuehne (je 1).

Unglücklich verloren hat die männliche C-Jugend bei den Handballfreunden Reckenfeld/Greven. Trotz phasenweiser Führung konnte sich das Team aus dem Tecklenburger Land nicht gegen den Tabellendritten durchsetzten und verlor mit 30:31. Tore: Krumme (13), Reher (7), Intfeld (6), Kirchner, Maiwald (je 2).