Allgemein: Sport im Rückspiegel

Vom Winde verweht und im Regen ertränkt, so hieß es vielerorts am vergangenen Wochenende, was den sportlichen Sektor angeht. Sturmtief „Eberhard“ machte vielen Vereinen einen Strich durch die Rechnung. Dabei kapitulierte nicht nur der Fußball, sondern in Kattenvenne auch der Handball. Das Spiel des TVK gegen die Ibbenbürener SV fiel aus, weil es durch das Hallendach tropfte. Soll vorkommen. Der nächste Regen aber kommt bestimmt. Bis dahin sollte alles dicht sein. Aufgrund der Rutschgefahr ist Sport auf einem nassen Hallenboden nicht möglich. Viel zu gefährlich.

Da sieht es auf dem Rasen ganz anders aus. Viele Kicker mögen es sogar, wenn das Grün nass und glitschig erst, wenn man mit Anlauf nach einer Grätsche viele Meter über den Untergrund rutscht. Das aber, was „Eberhard“ am Wochenende veranstaltet hat, war dann doch des Guten zuviel. Viele Plätze glichen Seenlandschaften. Da war dann auch an Fußball nicht mehr zu denken. Viel Nass von oben und viel Wind von der Seite, das ist insbesondere für Trainer, Auswechselspieler und Zuschauer – eben diejenigen, die sich nicht so viel bewegen – alles andere als angenehm. Die dürften angesichts der Witterung dann auch nicht ganz so unglücklich über eine Spielabsage gewesen sein.

Über einen Ausfall hätte sich sicherlich auch Bundesligist Hannover 96 gefreut, insbesondere Genki Haraguchi. Der Mittelfeldspieler der 96er hat seine eigenen unrühmlichen Erfahrungen mit Eberhard gemacht. Beim Stande von 2:0 für Bayer Leverkusen blieb sein an sich scharf geschossener Ball kurz vor der Torlinie im durch den Schneeregen verursachten Matsch stecken. Kein Tor, kein Jubel, obwohl sich alle schon bereit gemacht hatten. So kann es bei solch einem Wetterdurcheinander gehen.

In Lotte sah es am Samstag nicht anders aus. Da bekamen sogar die Journalisten ihr Fett weg, besser gesagt Wasser ab. Genau über den Presseplätzen gab es ein Loch im Tribünendach. Es plätscherte direkt auf die Laptops. An Schreiben war nicht mehr zu denken. Es ging noch darum, das Arbeitsmaterial in Sicherheit zu bringen und halbwegs trocken aus der misslichen Lage herauszukommen. So überrascht die Presservertreter waren, so enttäuscht waren die Sportfreunde nach dem Abpfiff, kassierten sie mit dem 1:2 gegen Fortuna Köln doch die erste Heimniederlage unter dem Trainerduo Nils Drube/Sven Hozjak. Dass die auch noch durch merkwürdige Schiedsrichterentscheidungen in der Schlussphase zustande kam, ist umso ärgerlicher. Aber wer weiß, vielleicht sorgt „Eberhard“ ja doch noch für einen positiven Aspekt und gibt den Sportfreunden für die Auswärtsaufgabe am Mittwoch bei Carl Zeiss Jena den nötigen Rückenwind mit auf den Weg.

Den könnten auch die Tischtennisspieler des TTC Lengerich gebrauchen. 0:9 verloren sie am Wochenende als Vorletzter beim Drittletzten TTC Werne. Eine heftige Klatsche. Und die hatte ausnahmsweise nichts mit dem Wetter zu tun. Alfred Stegemann