Enttäuschende Offensivreihen: VfL nur 0:0 in Köln

Keine Tore gab es am Dienstagabend vor knapp 2500 Zuschauern im Kölner Südstadion. Nach einer mäßigen Drittligapartie trennten sich Fortuna Köln und der VfL Osnabrück 0:0. Damit verteidigten die Lila-Weißen, die am kommenden Samstag den FC Carl Zeiss Jena empfangen, auf jeden Fall die Tabellenführung. Der Karlsruher SC könnte mit einem Sieg gegen Schlusslicht VfR Aalen bis auf einen Zähler aufschließen. Die Kölner kamen durch den Punktgewinn bis auf einen Punkt an die Sportfreunde Lotte (13.) heran und belegen weiterhin den 14. Rang.

Osnabrücks Trainer Daniel Thioune schickte seine Mannen mit zwei Veränderungen gegenüber dem 3:0-Sieg gegen Zwickau aufs Feld. Ouahim und Tigges ersetzten Amenyido und Heider. Tomasz Kaczmarek änderte seine Elf nach dem glücklichen 2:1 in Lotte ebenfalls zwei Mal. Ruprecht und Schiek bekamen den Vorzug vor Ngamukol und den gelbgesperrten Kyere Mensah.

Die ersten 45 Minuten rissen im Kölner Südstadion wohl niemanden vom Hocker. Torszenen gab es auf beiden Seiten keine zu notieren. Der Angriff des Spitzenreiters aus Osnabrück war am Vorabend vor dem nächsten angekündigten Sturm nicht mal ein laues Lüftchen. Die Fortuna versuchte ihr Heil darin, den Gäste-Strafraum mit hohen Bällen zu traktieren, doch Torgefahr ging auch davon so gut wie nicht aus. Folglich ging es mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen zum Pausentee.

Unverändert kamen beide Mannschaften zurück auf den Rasen, ehe Kölns Andersen, der in der 19. Minute den verletzten Abu Hanna ersetzte, selbst verletzt passen musste. Ngamukol kam in die Partie. Das Spielgeschehen riss jedoch weiterhin niemanden vom Hocker. Offensiv fiel beiden Mannschaften wenig ein. Dürftige Magerkost servierten die Akteure den Zuschauern, daran änderte auch der nach gut einer Stunde Spieldauer einsetzende Regen nichts.

In der 73. Minute hätte Tigges, der auf halblinker Strafraumposition frei Bahn hatte, die Führung für den VfL machen können, doch sein Schuss ging am Tor vorbei. Der VfL setzte zwar zur Schlussoffensive an und wollte unbedingt drei Punkte aus dem Südstadion mitnehmen. Doch sonderlich geschickt stellte sich die Offensive des Spitzenreiters dabei nicht an. Die Fortuna kämpfte mit allen Mitteln, konnte aber selbst nach vorne kaum gefährliche Akzente setzen.

Das 0:0 ging am Ende nach einer durchaus intensiv geführten Partie mit zahlreichen gelben Karten, aber nur wenigen Chancen, in Ordnung.