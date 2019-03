TTC zieht sich aufgrund Personalmangels zurück

Groß war die Euphorie, als der TTC Lengerich im vergangenen September in die neue Tischtennis-Saison startete. Im Jubiläumsjahr des Clubs, der sein 50-jähriges Bestehen in 2018 feierte, schafften drei Herrenmannschaften den Aufstieg. Die erste Mannschaft stieg in die Landesliga auf. Längst ist aber wieder Ernüchterung eingekehrt. Die Erste wird aus der Landesliga absteigen, auch die Zweite wird wieder eine Klasse tiefer spielen. Über die Probleme der Tischtennissportler sprach unser Mitarbeiter Uwe Wolter mit Jürgen Meyer , Sportlicher Leiter der Senioren beim TTC Lengerich.

Was ist mit dem TTC Lengerich los? Am Wochenende hat die Mannschaft 0:9 beim bisherigen Tabellennachbarn in Werne verloren. Im Hinspiel gab es noch ein 8:8.

Jürgen Meyer: Die Situation hat sich bei uns gravierend verändert. Schon in der Hinrunde haben drei Spieler aufgehört. Alexander Dubs hat nach dem fünften Spiel gesagt, er habe keine Lust mehr. Maik Wellenbrock hat aus gesundheitlichen und familiären Gründen aufgehört und Kevin Osterbrink ist krank. Das mussten wir mit Akteuren aus der Zweiten auffangen. Nur die haben nun mal kein Landesligaformat.

Ist der Abstieg schon beschlossene Sache?

Meyer: Der steht schon seit Wochen fest. Wir überlegen nur noch, ob wir in die Bezirksliga gehen oder sogar in die Bezirksklasse. Diese favorisiere ich. Manfred Malta wird am Saisonende aufhören und Torsten Lindemann will noch mitteilen, ob er für ein paar Spiele zur Verfügung steht oder eventuell gar nicht mehr. Wir haben einfach keine Leute. Die zweite Mannschaft muss auch runter. Wo die Dritte spielen wird, ist auch nicht klar. Wir werden einen Neuanfang starten müssen.

Wie motiviert sich das Team denn noch vor den Spielen? Vier stehen ja noch aus.

Meyer: Wir versuchen, dass die Stimmung noch einigermaßen gut bleibt. Nach den Spielen sitzen wir noch beisammen, trinken ein Bier oder essen zusammen. Aber das wird jetzt etwas schwierig.

Nach dem Aufstieg in die Landesliga feierte der TTC zum Saisonstart in Neuenkirchen und gegen Lünen zwei Siege in Folge. Warum ging es danach bergab?

Meyer: Wie schon gesagt, uns sind die Spieler abhanden gekommen. Dass uns ein Alexander Dubs sagt, er höre von heute auf morgen auf, das war schon weh getan.

Der Tischtennis hat in Lengerich schon wesentlich bessere Zeit erlebt, als gerade aktuell?

Meyer: Vor zehn Jahren hatten wir noch wir noch fünf Herrenmannschaften, die erste spielte in der Verbandsliga. Jetzt sind es nur noch drei Mannschaften. Ich wiederhole es, uns fehlen einfach die Leute.

Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus. Kommen da genug nach, oder ist das, so wie in anderen Sportarten, auch ein großes Problem?

Meyer: Das Problem mit der heutigen Jugend ist, dass die Spiele am Wochenende stattfinden. Da haben die keine Lust drauf. Viele kommen wohl zu uns zum Training, aber am Wochenende wollen sie dann aber nicht jedes Spiel spielen. Sie wollen wohl, aber eben nicht immer... Viele gehen da schon lieber feiern.

Die Saison endet Anfang April. Wie laufen die Vorbereitungen für den Teuto-Cup, der Mitte Mai zum zehnten Mal ausgetragen werden soll?

Meyer: Die Vorbereitungen dafür laufen schon wieder. Wir hoffen, dass wir wieder die 200er-Marke knacken können. Aber das müssen wir abwarten.