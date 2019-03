TTC Lengerich auf Abschiedstour

In der Tischtennis-Landesliga pausiert Cheruskia Laggenbeck am Wochenende, am achten Spieltag der Rückrunde, erneut. Gleich zweimal im Einsatz ist Staffelkonkurrent TTC Lengerich. Vor einem Pflichtsieg steht Westfalia Westerkappeln in Neuenkirchen. Einen Heimsieg strebt der TuS Recke in der Bezirksliga gegen Telgte an. Als Außenseiter sieht sich dagegen DJK Gravenhorst in der Bezirksklasse beim Spitzeneiter TTC Münster V.

Landesliga

TTR Rheine II – TTC Lengerich

TTC Lengerich – SV Neubeckum

Als Vorletzter hat der TTC Lengerich vier Spieltage vor dem Saisonende neun Punkte Rückstand auf den rettenden achten Platz und steht damit als Absteiger fest. Für Pascal Gräler und Co. geht es in den letzten vier Begegnungen nur noch um einen respektablen Abgang. Am Wochenende warten auf sie gleich zwei schwere Aufgaben. Zunächst treten die Lengericher am heutigen Freitagabend in einer vom 30. März vorgezogenen Partie bei TTR Rheine II an. Ihre Gastgeber, die das Hinspiel mit 9:2 gewonnen haben, kämpfen als Tabellenachte trotz eines ausgeglichenen Punkteverhältnisses noch um den Klassenerhalt. Morgen hat der TTC dann Spitzenreiter SV Neubeckum um 18.30 Uhr in der Turnhalle am Gymnasium zu Gast.

SuS Neuenkirchen – W. Westerkappeln

Für Westfalia Westerkappeln ist morgen Abend beim Schlusslicht SuS Neuenkirchen ein Sieg absolute Pflicht. Das Team um Kapitän Dominik Woyciechowski bezwang die Neuenkirchener, die ohne Punktgewinn dastehen, zwar vor eigenem Anhang mit 9:2, verlor dabei aber zwei Doppel und gewann vier Einzel erst im Entscheidungssatz. Zurzeit weist die Westfalia, wie auch Laggenbeck und TTR Rheine II, 18 Pluspunkte auf und hat drei Zähler Vorsprung vor den vier Abstiegsplätzen. In Westerkappeln geht man davon aus, dass voraussichtlich 22 Punkte zur Sicherung des Klassenerhaltes benötigt werden.

Bezirksliga

TuS Recke – SG Telgte

Obwohl der TuS Recke am vergangenen Wochenende spielfrei hatte, verblieb er auf dem zweiten Platz. Diese Position will die von Anton Manalaki angeführte Mannschaft, die auf das Mitwirken des zuletzt verletzten Christian Achunov hofft, morgen um 17.30 Uhr zu Hause gegen Abstiegskandidat SG Telgte mit einem Sieg behaupten. In der Vorrunde behielt der TuS gegen den Tabellenvorletzten mit 9:3 die Oberhand.

Bezirksklasse

SC VelpeSüd – TTC Ladbergen

Erst am Mittwoch empfängt der SC VelpeSüd in der Turnhalle Handarpe den Tabellendritten TTC Ladbergen. Im Hinspiel zogen die vom Abstieg bedrohten Velper um die Brüder Skalischus mit 2:9 den Kürzeren. Sie sehen die Ladberger, der nur einen Zähler Rückstand auf Rang zwei haben, als klare Favoriten. In den Spitzeneinzeln treffen Sebastian Scholz und Andre Dobiat unter anderem auf Gerrit Haar, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist.

W. Westerkappeln II – BW Greven II

Auf Revanche ist Westfalia II am heutigen Freitag um 19.30 Uhr in eigener Halle gegen den Tabellenzweiten DJK Blau-Weiß Greven II nach der knappen 6:9-Niederlage in der ersten Serie aus. In diesem Verfolger-Duell kann Mannschaftsführer Sascha Mochner auf Philip Simon und Thorsten Maier zurückgreifen, die zuletzt gefehlt haben. Er baut auch wieder auf Marvin Witt, der am Sonntag in Gravenhorst gegen Dirk Verlemann seine erste Niederlage in der Rückrunde einstecken musste.

Jungen-Bezirksliga

TV Ibbenbüren - SCW Kinderhaus

Für den TV Ibbenbüren wäre morgen ab 14 Uhr in der Heimpartie gegen Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus eine knappe Niederlage nach der 0:10-Klatsche im Hinspiel bereits ein Erfolg. Insbesondere Sander Klein, der in Kinderhaus beide Einzel im Entscheidungssatz verlor, hofft auf etwas mehr Glück.

TTC Ladbergen – TTC Münster

Nicht ganz chancenlos geht der TTC Ladbergen morgen um 15 Uhr in das Heimspiel gegen 1. TTC Münster. Beim ersten Aufeinandertreffen mit dem direkten Tabellenachbarn hatten die Schützlinge von Jugendwart Nils Beckmann mit 3:7 das Nachsehen.