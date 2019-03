In den Ligen des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes tragen die TE-Teams am Wochenende die letzten Meisterschaftsspiele der Saison 2018/2019 aus. Obwohl die meisten Entscheidungen bereits gefallen sind, wollen die Teams nicht locker lassen. Das gilt für die Oberliga-Frauen der Tecklenburger Land Volleys, die das „Vorprogramm“ für die Drittliga-Herren der Tebus bestreiten. Beide Tebu-Teams erwarten den Spitzenreiter in ihrer Liga. Aus TE-Sicht dürfte das Abstiegsduell in der Damen-Bezirksliga zwischen den Tecklenburger Land Volleys II und VC Osnabrück VI das wichtigste Spiel am Wochenende sein. Die Tebus müssen beim Schlusslicht gewinnen, um die Abstiegsrelegation zu vermeiden.

Oberliga Frauen

Tebu-Volleys – Union Lohne

Tebu-Volleys – FC Leschede II

Bereits vor den letzten beiden Saisonspielen ist sicher, dass die Tebus in der Abschlusstabelle Platz zwei belegen werden. Wer hatte dem Aufsteiger so eine gute Platzierung zugetraut? So können die Tebus am Samstag befreit aufspielen. Doch auch für die beiden Gegner geht es um nicht viel mehr als nur statistische Daten. Union Lohne steht als Meister fest, für FC Leschede ist der Abstieg in die Verbandsliga besiegelt.

Verbandsliga Männer

Union Lohne – Tebu-Volleys II

Der Tabellendritte Union Lohne trifft am Samstag zunächst auf den Meister Tecklenburger Land Volleys II, anschließend auf den „Vize“ VfL Lintorf II. Während die Platzierungen in der Abschlusstabelle für die beiden Gästeteams feststehen, kann Union den dritten Tabellenplatz noch verlieren. „Wir müssen jetzt noch einmal die Spannung hochhalten, um das letzte Saisonspiel zu gewinnen“, möchte Tebu-Trainer Zoltan Szilágyli den 15. Saisonerfolg verbuchen.

Bezirksklasse Frauen

SuS Buer - TV Hohne

Seit dem vergangenen Wochenende steht fest, dass der TV Hohne den zweiten Tabellenplatz nicht mehr erreichen kann. Jetzt müssen im letzten Saisonspiel für das Team um Trainer Dirk Altekruse drei Punkte her, dann wäre man punktgleich mit dem aktuellen Tabellendritten Viktoria Gesmold, würde diesen aber überflügeln wegen der größeren Anzahl gewonnener Spiele. So oder so, der Liga-Neuling hat in jedem Fall eine gute Saison gespielt.

Bezirksliga Nord Frauen

SC Halen II – SF Lechtingen

SC Halen II – VfL Lintorf III

Samstag ab 15 Uhr in der Wersener Sporthalle.

Bezirksliga Süd Frauen

VC Osnabrück VI – Tebu-Volleys II

Samstag ab 15 Uhr im Schulzentrum Sonnenhügel.

TV Schledehausen II – SC Halen

Samstag ab 15 Uhr Waldsporthalle

Bezirksklasse Männer

SV Olympia Uelsen – Tebu-Volleys III

Samstag ab 15 Uhr Große Sporthalle Uelsen.