Der Spielausfall am vergangenen Sonntag hatte für den SC Preußen vielleicht etwas Gutes. Trainer Pascal Heemann hat es sich nämlich bei dem Mistwetter nicht daheim auf der Couch gemütlich gemacht, sondern ist durchs Tecklenburger Land gefahren, um in Recke den nächsten Gegner der Preußen unter die Lupe zu nehmen. Dabei sah er nicht nur ein 1:1 zwischen dem TuS und Emsdetten 05, sondern machte sich fleißig Notizen zu den Gästen. Bei den Nullfünfern ist der SCP jetzt am Sonntag (15 Uhr) zu Gast. Die Partie ist auch – Stand heute – nicht gefährdet, denn Emsdetten hat schon das, was in Lengerich erst noch in den Planungen steckt, einen Kunstrasenplatz.

„Mit Emsdetten erwartet uns am Sonntag ein sehr kompakter Gegner mit einer sehr guten Qualität im Mittelfeld“, hat Heemann im Recker Fürstenbergstadion beobachtet. „Auch individuell haben die eine hohe Qualität. Das haben wir schon im Hinspiel erfahren“, so Heemann. Das Hinspiel ging übrigens in Lengerich 2:6 verloren. „Die spielen einen guten Ball, wenn man sie l lässt.“ Spielerisch sieht der Lengericher Trainer seine Truppe aber auch gut aufgestellt. „Darum liegen uns Mannschaften aus dem Mittelfeld oder sogar oberen Bereich etwas besser, wenn die Fußball spielen. Das können wir ja auch.“

Heemann will nicht mit leeren Händen aus dem Salvus-Stadion zurückkommen. „Wir fahren nach Emsdetten und werden alles versuchen, um von dort etwas mitzunehmen“, sagt der SCP-Coach. Aktuell haben die Lengericher acht Punkte Rückstand auf den 13. Platz, dem ersten Nichtabstiegsplatz, den noch Germania Horstmar (21 Punkte) hält. Im schlimmsten Fall könnte dieser auf elf Punkte anwachsen. Horstmar erwartet am Sonntag den Tabellenvierzehnten SG Telgte (20 Punkte). Ein Punktgewinn für die Preußen in Emsdetten – am besten sogar drei – wären eine gute Option. Bei einer Niederlage würden wohl auch die übliche Durchhalteparolen nicht mehr weiterhelfen.

In Emsdetten ist aktuell ein wenig Feuer unter dem Dach. Francesco Catanzaro ist ab sofort nicht mehr Co-Trainer bei „05“. Die Clubführung nahm ihm wohl übel, dass er im Sommer, wenn Catanzaro zum Ortsrivalen Fortuna Emsdetten als Trainer wechselt, drei 05-Akteure mitnehmen will. Ob diese Misstöne auf die Leistung der Emsdettener Mannschaft am Sonntag Einfluss hat, wird man wohl erst hinter wissen.

Die Lengericher reisen ihrerseits in Bestbesetzung an. „Es sind praktisch alle Mann an Bord“, teilte Pascal Heemann mit. Nur der Langzeitverletzte Nickolas Kull mus sich noch etwas länger gedulden.