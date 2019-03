TuS Recke sichert den Klassenerhalt

Im Abstiegskampf der Bezirksklasse kassierte DJK Gravenhorst bei TTC Münster V mit 2:9 eine nicht unerwartete Niederlage.

Bezirksliga

TuS Recke –

SG Telgte 9:6

Anton Manalaki und Simon Haermeyer legten mit vier Einzelpunkten im oberen Paarkreuz den Grundstein zum 9:6-Sieg des TuS gegen SG Telgte. Dabei war allein der Erfolg von Haermeyer gegen Busch mit 12:10 im fünften Satz stark umkämpft. In der Mitte hielten sich Dominik Winkler, der Strotmann in fünf Sätzen unterlag, und Alexander Lüttmann an Althoff schadlos. Einen Zähler markierten das Doppel Manalaki/ Dirksmeier sowie Volker Siegbert und Ersatzspieler Julian Dirksmeier, der den verletzten Christian Achunov vertrat, gegen die Nummer sechs in drei Sätzen.

Bezirksklasse

W. Westerkappeln II –

BW Greven II 8:8

Beim Unentschieden von Westfalia II in der Heimpartie gegen DJK Blau-Weiß Greven II blieben Daniel Kodde und Erik Moldenhauer im Einzel ungeschlagen. Sie brachten es im mittleren und unteren Paarkreuz auf jeweils zwei Siege. Dabei benötigte Kodde zweimal einen Entscheidungssatz. Zudem war er im Doppel mit Thorsten Maier, der in der Mitte Pfingstl nach einem 0:2-Satzrückstand noch bezwang, erfolgreich. Einmal punkteten Philip Simon an der Spitze gegen Radke (3:0) und das Schluss-Doppel Sascha Mochner/Simon.

TuS Recke II –

SVG Hauenhorst 4:9

Mit einer 4:9-Niederlage zog sich TuS Recke II im Heimspiel gegen SV Germania Hauenhorst einigermaßen achtbar aus der Affäre. Ein noch besseres Ergebnis verpasste Julian Dirksmeier, der beide Spitzeneinzel hauchdünn im Entscheidungssatz verlor. Zudem verstand Ersatzmann Ulrich Kamolz eine 2:0-Satzführung nicht zu nutzen. Am Ende sprangen nur Punkte durch das Doppel Hülemeyer/Dierksmeier sowie Daniel Hülemeyer, der Spitzenspieler Karl-Heinz Boensch in fünf Sätzen niederrang, Tim Busemeier und Adrian Kolkmann heraus.

Jungen-Bezirksliga

SC Hoetmar –

TTC Ladbergen 5:5

Ohne Lennart Möller reichte es für den Nachwuchs des TTC Ladbergen im Nachholspiel beim Tabellenvorletzten SC Hoetmar nur zu einem Unentschieden. Den fünften Punkt erkämpfte Ersatzspieler Leif Grünkemeyer in drei Sätzen. Er hatte vorher im Doppel hauchdünn im Entscheidungssatz mit 10:12 den Kürzeren gezogen. Neben ihm waren auch das Doppel Waldhecker/Mairose, Jan Waldhecker, der an der Nummer eins im fünften Satz mit 9:11 scheiterte, Mika Mairose und Arne Berlemann einmal erfolgreich

Jan Waldhecker punktete für das Jugendteam des TTC Ladbergen in Hoetmar im Doppel und Einzel. Foto: Ludger Keller

TV Ibbenbüren –

SCW Kinderhaus 1:9

Etwas unter Wert wurde der TV Ibbenbüren an eigenen Tischen von Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus mit 9:1 geschlagen. Immerhin gingen drei Einzel, zwei von Thomas Werthmöller, erst im Entscheidungssatz verloren. Eine Fünfsatz-Niederlage musste sich auch Konrad Damer gefallen lassen. Den Ehrenpunkt erkämpften Jan Kollwer und Thomas Werthmöller im Doppel.

TTC Ladbergen –

TTC Münster 9:1

Dem TTC Ladbergen kam beim 9:1-Heimsieg gegen 1. TTC Münster entgegen, dass der Tabellennachbar gleich mit drei Ersatzleuten antrat. Beim Spielstand von 3:0 gestattete Mika Mairose der Nummer eins in vier Sätzen den Ehrenpunkt. In den übrigen neun Vergleichen gaben er sowie Jan Waldhecker, Lennart Möller und Leif Grünkemeyer nur noch vier einzelne Sätze ab.