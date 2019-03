Ida Höffker (Jahrgang 2010) schwamm bei der Veranstaltung über 25m Rücken auf Platz eins und stellte mit 25,97 Sekunden einen neuen Vereinsrekord auf. Über 50m Freistil wurde sie Vierte und über 50m Brust Platz Fünfte.

Auch im Jahrgang 2010 startete Sophia Kerssen. Sie stellte über 25m Freistil mit 27,37 Sekunden nicht nur einen neuen Vereinsrekord auf, sondern schwamm auch auf Platz eins. Über 50m Rücken reichte ihre Zeit für Platz drei und über 50m Brust war es Platz vier.

Sophias Bruder Paul (2011) startete lediglich über 25m Freistil. Allerdings reichte seine Zeit von 28,34 Sekinden nicht nur für einen beachtlichen dritten Platz, sondern auch für einen neuen Vereinsrekord.

Weiterhin starteten zwei Jungen des Jahrgangs 2008 für den TVL: Sören Wüller und Luca Haupt . Sören erschwamm sich sowohl über 50m Schmetterling (56,41) als auch über 50m Freistil (40,63) erste Plätze und stellte auch hier neue Vereinsrekorde auf. Über 50m Rücken gelang ihm ein toller zweiter Platz.

Luca schwamm über 50m Brust auf Platz zwei und über 50m Rücken und 50m Freistil jeweils auf Platz sechs. In allen Lagen erreichte er persönliche Bestzeiten.

Sein Bruder Timo (2006) ging als einziger Sportler des TVL über 100m-Strecken an den Start. In der Rückendisziplin belegte er Platz zwei, über Brust (mit neuen Vereinsrekord in 1:47,96 Minuten) und Freistil wurde er jeweils Erster.

Besonders spannend wurde es noch einmal am Ende des Wettkampfes, als Sören, Ida, Luca und Sophia in einer 4x50m Freistil-Staffel an den Start gingen. Nachdem sie zunächst das Feld lange anführten, reichte es für einen tollen zweiten Platz.