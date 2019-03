Da auch für den weiteren Saisonverlauf keine Besserung in Sicht ist, hat der Club nun die Reißleine gezogen und die Mannschaft Göpfert/Kuhlage vom weiteren Spielbetrieb zurückgezogen.

„Wir bedauern diesen Schritt sehr. Doch die aktuelle Situation hat uns keine Wahl gelassen. Da wir eine Teilnahme an den Spieltagen in den kommenden Wochen nicht garantieren können, haben wir uns entschieden, den Ligabetrieb nicht mehr aufzunehmen. Damit ist ein fairer Wettbewerb der anderen Mannschaften in der 2. Bundesliga gewährleistet, auch wenn es für uns der kampflose Abstieg in die Oberliga bedeutet“, erklärt der RSV-Vorsitzende Manfred Göpfert.

Elf Jahre war der RSV Leeden zuletzt ununterbrochen Mitglied des Unterhauses, davon drei Spielzeiten sogar mit zwei Mannschaften. Thorsten Göpfert und Markus Kuhlage belegten immer vordere Plätze und verpassten 2012 und 2017 nur knapp den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Wie es in der kommenden Saison weiter geht, werden die nächsten Wochen entscheiden.