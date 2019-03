Dafür müssen die Blau-Weißen am Ostersonntag ran. Am 21. April ist der FC Energie Cottbus im Frimo-Stadion zu Gast. Die Begegnungen der beiden letzten Spieltage (37. und 38.) finden alle jeweils zeitgleich Samstags (11. und 18. Mai) um 13.30 Uhr statt.

Im Gegensatz zum Nachbarn aus Lotte dürfen die Spieler des VfL Osnabrück das Ostereiersuchen am Sonntag erledigen, denn das Heimspiel der Lila-Weißen an Ostern findet am Samstag, 20. April, statt. Zu Gast ist dann der aktuelle Tabellenletzte VfR Aalen (14 Uhr Bremer Brücke). Einmal gibt es noch ein Flutlichtspiel an der Bremer Brücke, wenn am Freitag, 3. Mai, Hansa Rostock ab 19 Uhr zu Besuch kommt.

Die Ansetzungen der Spieltage 33 bis 38:

33. Spieltag

VfR Aalen - SF Lotte (Sa. 13.04., 14 Uhr); 1860 München - Preußen Münster (Sa. 13.04., 14 Uhr); KFC Uerdingen - VfL Osnabrück (So., 14. 04., 14 Uhr)

34. Spieltag (Ostern)

VfL Osnabrück - VfR Aalen (Sa. 20.04., 14 Uhr), Preußen Münster - SH Großaspach (Sa. 20.04., 14 Uhr), SF Lotte - Energie Cottbus (So. 21.04., 14 Uhr)

35. Spieltag

Energie Cottbus - VfL Osnabrück (Sa. 27.04., 14 Uhr), Hansa Rostock - SF Lotte (Sa. 27.04., 14 Uhr), Eintr. Braunschweig - Preußen Münster (So. 28.04., 14 Uhr)

36. Spieltag

VfL Osnabrück - Hansa Rostock (Fr. 3.05., 19 Uhr), SF Lotte - Wehen Wiesbaden (Sa. 4.05., 14 Uhr), Hallescher FC - Preußen Münster (Sa. 4.05., 14 Uhr)

37. Spieltag

Spvgg Unterhaching - SF Lotte, Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück, Preußen Münster - Karlsruher SC (alle Sa. 11.05., 13.30 Uhr)

38./letzter Spieltag

SF Lotte - Würzburger Kickers, VfL Osnabrück - Spvgg Unterhaching, FSV Zwickau - Preußen Münster (alle Sa. 18.05., 13.30 Uhr)