Die anderen beiden TE-Teams treffen sich zum Derby. Arminia Ibbenbürens U 23 empfängt Teuto Riesenbeck (Sonntag, 11 Uhr).

BSV Brochterbeck -

SuS Scheidingen

Brochterbecks Trainer Jens Hartmann ist sich der schweren anstehenden Aufgabe bewusst: „Wir müssen uns deutlich steigern und alles entgegensetzen, was wir haben.“ Mit dem SuS Scheidingen kommt eine Mannschaft, die bisher besonders in der Offensive zu überzeugen wusste. Mit insgesamt 47 erzielten Toren stellen die Scheidingerinnen den drittbesten Angriff der Liga. Laut Hartmann sind die Gäste „sehr spielstark“ und „stehen nicht umsonst da oben“. Trotzdem bleibt Hartmann zuversichtlich aufgrund der Heimstärke des BSV: „Wir spielen am Kleeberg und da muss man erstmal bestehen.“ Personell sind noch nicht alle Fragen geklärt. Sicher ist, dass Ann-Kathrin Meyer und Selma Ambrock ausfallen. Ansonsten hat Hartmann Hoffnung, dass es am Sonntag „personell besser aussieht“ als vergangene Woche.

Arm. Ibbenbüren U 23 -

Teuto Riesenbeck

Nicht nur aufgrund der örtlichen Nähe, sondern auch wegen der Tabellensituation verspricht das Spiel Spannung. Den Tabellenletzten aus Ibbenbüren trennen nur drei Punkte von den Riesenbeckerinnen. Arminia-Trainer Johannes Müller geht deshalb hoch motiviert in das Derby: „Jedes Spiel ist für uns jetzt wie ein Endspiel und für uns geht es nur ums Punkten.“ Besonders aufgrund der unglücklichen Niederlage vom Wochenende sind die Spielerinnen laut Müller „besonders motiviert“ und wollen an die „gute Vorbereitung anknüpfen und das Spiel gewinnen“. Ähnliche Ziele hat auch Teuto-Trainer Thorsten Laszig: „Wir sind heiß auf das Derby und wollen die Chance nutzen, sechs Punkte zwischen uns und Arminia zu bringen.“