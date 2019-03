SC VelpeSüd verliert Spitzenspiel beim SV Dickenberg

In der Kreisliga B 1 bleibt Westfalia Westerkappeln durch einen 1:0-Erfolg bei SF Lotte 3 Tabellenführer. Auch SW Lienen holte am Wochenende drei Punkte und bleibt Zweiter. In der Kreisliga B2 machte SV Dickenberg einen wichtigen Schritt Richtung Aufstieg. Gegen Verfolger SC VelpeSüd holten die Dickenberger einen 2:1-Heimsieg und haben nun acht Punkte Vorsprung bei einem Spiel weniger. Neuer Tabellenvorletzter ist nun Westfalia Westerkappeln 2.

Kreisliga B 1

SF Lotte III - W. Westerkappeln 0:1

Zum Glück hat Max Koslow starke Nerven, sonst hätte sich der Spitzenreiter aus Westerkappeln am Freitagabend wohl mit einem Punkt zufrieden geben müssen. 45 Minuten lang geschah auf Kunstrasenplatz am Frimo-Stadion herzlich wenig. Torchancen musste man suchen. Kurz nach der Pause (50.9 musste es dann schon ein Foulelfmeter herhalten. Koslow trat für die Gäste an und traf zum 1:0. 13 Minuten später verpasste Jan lobenberg, dem SFL-Keeper scheiterte, das mögliche 2:0. Mehr war nicht .os in diesem Nachbarschaftsduell.

Tore : 0:1 Koslow (50., FE).

W. Hopsten II - SW Lienen 0:4

Die Lienener müssen weiter auf einen Westerkappelner Ausrutscher warten. Dank des klaren Sieges in Hopsten machen sie aber weiter Druck auf den Ligaprimus. Nach einer guten halben Stunde hatten Philip Winkler und Yannik Lunow für die Vorentscheidung gesorgt. Janek Neumann und nochmals Winkler machten in Hälfte zwei mit einem Doppelschlag alles klar.

Tore : 0:1 Winkler (20.), 0:2 Lunow (34.), 0:3 Neumann (59.), 0:4 Winkler (62.).

Kreisliga B 2

Pr. Lengerich II - Leeden/Ledde 1:1

Nach dem 1:0-Sieg in Ladbergen am vergangenen Donnerstag (Torschütze: Dominik Ullmann), punktete der BSV am Sonntagmittag auch in Lengerich. Dort musste die Mahnken-Elf aber zunächst einem Rückstand hinterher laufen. Patrick Rosenbusch-Wieborg brachte die Preußen nach gut einer halben Stunde in Führung. Torben Wacker rettete dann mit seinem Tor kurz vor Schluss den Punkt.

Tore : 1:0 Rosenbusch-Wieborg (32.), 1:1 Wacker (83.).

SV Dickenberg - SC VelpeSüd 2:1

Nachdem VelpeSüd kurz nach dem Anpfiff durch eine Standardsituation von Robin Thörner in Führung gegangen war, übernahm Dickenberg die Spielkontrolle. In der zehnten Minute glich Jannik Wesselmann mit einem sehenswerten Distanzschuss aus. Laut Dickenbergs Trainer Carsten Frieling war die erste Halbzeit ein „taktisch geprägtes Spiel“. Im zweiten Durchgang erspielten sich die Gastgeber eine Vielzahl an Chancen. In der 55. Minute war es Marco Schnieders, der über die rechte Seite das zweite Tor für die Dickenberger erzielte. Trotz weiterer guter Möglichkeiten blieb es beim 2:1-Heimerfolg für den SV Dickenberg. „Wir hatten Chancen über Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Insgesamt war der Sieg hochverdient“, beschrieb Carsten Frieling das Spitzenspiel.

Tore : 0:1 Thörner (5.), 1:1 Wesselmann (10.), 2:1 Schnieders (55.).

SF Lotte II - SC Dörenthe II 3:0

Die Sportfreunde bestimmten das Geschehen, kamen aber in Halbzeit kaum zu nennenswerten Chancen. Nach der Pause traten die Gastgeber energischer auf, was sich auszahlen sollte.

Tore : 1:0 Biermann (57., FE), 2:0 Kleingünther (73., FE), 3:0 Deymann (73.).