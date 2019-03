Manfred Kortz ist der neue Chef der Tennis-Abteilung des BSV Leeden/Ledde. Das ist das Ergebnis der Abteilungsversammlung. Gemeinsam mit seiner neuen Stellvertreterin Birgit Möllenkamp-Kortz will er mit frischem Wind und neuen Ideen das Vereinsleben intensivieren. Die Abteilung blickt auf ein erfolgreiches Jahres 2018 zurück. Manfred Kortz ermahnte die Mitglieder dennoch, sich auch 2019 aktiv ins Verein einzubringen. Die geplanten Verschönerungen in der Vereinshütte und Außenanlage stehen auf dem Programm.

Kortz hob die Zusammenarbeit mit den benachbarten Schulen hervor, nannte die Tennis-AG mit dem Graf-Adolf-Gymnasium als einen wichtigen Schritt der Jugendarbeit und den Austausch von Jugendspielern mit anderen Vereinen als ein nachahmenswertes Beispiel. Nachdem in der Sommersaison 2018 sieben Jugendmannschaften gemeldet waren, sind es für die Saison 2019 neun Teams beim Westfälischen Tennisverband, in denen über 60 aktive Kinder und Jugendliche Spielpraxis gewinnen. Erstmals geht in der bevorstehenden Saison auch eine Damen-30-Mannschaft für den BSV an den Start.

Geehrt wurden die U12- und U15-Mädchen, die 2018 den ersten Platz belegten. Leoni Peters durfte sich als als Siegerin der TE-Meisterschaft in der Altersgruppe U13 feiern lassen.

Die geehrten Mannschaften der U15 und U12 Mädchen (von links): Marilena Reinsch, Sara Donnermeyer, Karolin Hitzmann, Vorsitzender Manfred Kortz, Leoni Peters und Carolin Greitens.

Neben Manfred Kortz als DTB-C-Trainer und ausgebildeter Sportmanager wurde Birgit Möllenkamp-Kortz zur neuen Stellvertreterin gewählt. Zudem bekleidet sie das Amt der Schriftführerin. Ihre Mannschaftskameradinnen der Damen 30, Michaela Schüttemeyer, Monika Borzymowska und Birgit Sackermann, haben sich ebenfalls in den Vorstand wählen lassen.

Schüttemeyer ist im Besitz eines B-Trainerscheins und wird zukünftig in der Funktion der Sportwartin/Breitensportwartin die sportlichen Interessen des Vereins innerhalb des Ressorts vertreten und zuständig sein für den Erwachsenen-Sportbetrieb. Borzymowska ist in der Kinderbetreuung tätig, befindet sich zur Zeit in einer Trainerausbildung und wird als neue Jugendwartin die Koordination der gesamten Vereinsjugendarbeit in der Tennisabteilung übernehmen. Birgit Sackermann stellt sich als langjährige Kassenwartin zur Wiederwahl und wird von der Versammlung für zwei weitere Jahre gewählt.

Für die Pressearbeit ist ab sofort Anne Schruff zuständig, Pascal Möllerherm ist für Homepage zuständig. Als Delegierte der Abteilung wurden Marcel Engelberger, Kai Uies und Pascal und Michael Möllerherm gewählt.