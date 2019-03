„Ein knackiges Restprogramm wartet auf uns“

Der TV Kattenvenne liegt in der Tabelle der Handball-Bezirksliga bei einem Spiel weniger aktuell einen Minuszähler (das Spiel gegen die ISV steht noch aus) hinter der Warendorfer SU auf Rang drei. Da geht also noch etwas in den verbleibenden sechs Spielen bis zum Saisonende am 11. Mai. Über die Ziele des TVK sprach unser Mitarbeiter Uwe Wolter mit dem Kattenvenner Trainer Florian Schulte .

Der TVK liegt mit acht Minuspunkten gut im Rennen um Platz zwei. Was ist da noch drin?

Florian Schulte: Wir haben uns vorgenommen, so lange wie möglich oben dabei zu bleiben. Aber wir haben noch ein knackiges Restprogramm. Wir haben da noch einiges vor der Brust. Das wird noch sehr erfrischend sein. Jetzt geht es nach Recke, das ist der absolute Favoritenschreck. Das haben schon Warendorf und Coesfeld erlebt.

Ist der Aufstieg in die Landesliga ein Ziel, anders gefragt, strebt der TVK den Aufstieg an, wenn Platz zwei dazu reicht?

Schulte: Wenn wir am Ende Zweiter sind, dann wollen wir uns auch der Aufgabe stellen.

Platz eins dürfte ja an SuS Neuenkirchen vergeben sein. Da führt ja wohl kein Weg mehr daran vorbei?

Schulte: Neuenkirchen ist durch, die werden die Punkte nicht mehr verspielen. Wir selbst können sich auch nicht mehr einholen, denn der direkte Vergleich spricht für Neuenkirchen. Aber Platz zwei ist ja, wie gesagt, noch in der Verlosung. Das wird noch eine spritzige Sache.

Was hat Sie im Verlauf dieser Saison überrascht und was eher enttäuscht?

Schulte: Eine große Enttäuschung war mich das erste Spiel mit der Niederlage bei Sparta Münster, obwohl wir eine gute Vorbereitung gespielt haben. Da haben wir gesehen, dass wir alles geben müssen und 80 Prozent nicht reichen. Das war vielleicht der Weckruf zur rechten Zeit. Wir sind danach eher konstant in der Leistung und mental sehr stark.

Am vergangenen Sonntag war es gegen Everswinkel mehr ein Arbeitssieg. Was muss die Mannschaft besser machen, wo gibt es noch Ausbaumöglichkeiten?

Schulte: Das haben die Jungs wohl auf die leichte Schulter genommen. Wir haben dabei auch viele technische Fehler gemacht und lange mit angezogener Handbremse gespielt. Aber das Positive war, dass wir dann innerhalb von fünf Minuten das Ding wieder umgebogen haben.

Am 11. Mai - am letzten Spieltag - könnte es zum Endspiel um Platz zwei in Warendorf kommen. Arbeiten Sie darauf hin?

Schulte: Das wäre ein dickes Ding. Das kann ich mit gut vorstellen, so ein Saisonhighlight vor voller Halle. Aber lieber wäre mir, wir könnten den Sack schon vorher zu machen.

Sechs Spiele stehen noch aus. In der Hinrunde gab es da fünf Siege. Wenn es ähnlich läuft, wäre es doch top, oder?

Schulte: Wenn wir wirklich fünf Sieger aus sechs Spielen holen, dann steigen wir auf. Aber wir wollen möglichst sechs Siege in den sechs Spielen holen.

Sie haben es schon kurz angesprochen. Am Sonntag geht es nach Recke, Das Hinspiel endete knapp mit 23:22 für den TVK. Ist das ein unangenehmer Gegner?

Schulte: Das ist sehr unangenehmer Gegner mit einem guten Rückraumspiel. Mit Maik Richter und Patrick Möllenkamp haben die zwei starke Schützen. Das wird eine monströse Aufgabe, denn die geben nie auf. Wenn wir in Recke bestehen wollen, müssen wir einen super Kampf bieten.