Für Lottes Mittelstürmer Gerrit Wegkamp ist der VfL eine Herzensangelegenheit

Er trug zwar „nur“ zweieinhalb Jahre den lila-weißen Dress, dennoch ist ihm dieser Verein ans Herz gewachsen. Logisch, ermöglichte der ihm doch den Aufstieg zum Fußballprofi. „Spiele gegen den VfL Osnabrück sind für mich immer etwas Besonderes, vor allem das am Montagabend“, gesteht Gerrit Wegkamp . Der Stürmer der Sportfreunde Lotte läuft am Montag mit seiner Mannschaft ins Stadion an der Bremer Brücke ein. „Wehmut wird dann gewiss nicht aufkommen“, macht der 25-Jährige deutlich. „Aber ich kehre immer wieder gerne zurück, kenne dort ja auch noch ein paar Leute.“

Er schließt auch nicht aus, eines Tages wieder für den VfL aufzulaufen. „Jetzt aber gilt meine ganze Konzentration den Sportfreunden“, erklärt Wegkamp. Trotz der zuletzt mageren Ergebnisse seines Clubs und der meisterlichen Form der Lila-Weißen traut er Lotte eine Überraschung zu. „Wir haben zwar nicht mehr so viele Punkte eingefahren, wir waren aber nie deutlich unterlegen. Es waren zumeist Kleinigkeiten, die entschieden haben. Aber wir glauben an uns. Wenn alle an einen Strang ziehen, sind wir auch in Osnabrück nicht chancenlos“, macht er sich und der Mannschaft Mut. „Vielleicht ist ja gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, gegen den Spitzenreiter zu spielen, weil viele uns kaum etwas zutrauen.“

In der Saison 2011/12 trug Gerrit Wegkamp (links) als A-Jugendlicher das Trikot des VfL Osnabrück in der 3. Liga. Foto: Mareike Lindemann

Mit dem VfL verbindet Wegkamp ausschließlich positive Erfahrungen. Nachdem er im ersten A-Junioren-Jahr gerade Torschützenkönig der Bundesliga geworden war, beorderte ihn Trainer Uwe Fuchs in den Profikader. Er schlug ein wie eine Bombe. Im ersten Punktspiel der Saison 2011/12 in Darmstadt (1:0) stand er in der Startelf, wohlgemerkt als Noch-A-Jugendlicher. Eine Woche später erzielte er im DFB-Pokalspiel der ersten Runde gegen 1860 München in der ersten Minute das 1:0. „Wir haben zwar 2:3 verloren, aber an dieses Spiel erinnere ich mich genau“, blickt der 25-Jährige zurück. Es folgten fünf weitere Tore, ehe er am Saisonende zum Erstligisten Fortuna Düsseldorf wechselte, für den er insgesamt drei Mal in der Bundesliga auflief. „Ich habe eine schöne Zeit gehabt in Osnabrück und werde nie vergessen, dass ich beim VfL meine ersten großen Schritte im Profifußball machen durfte“, verrät Wegkamp. Er freut sich auf die Partie am Montag, wenn er auch außer Alexander Dercho keinen der Spieler aus gemeinsamen Zeiten mehr kennt. Dafür hält er Kontakt zum Physio Günther Schröder und Torwarttrainer Rolf Meyer.

Dass Gerrit Wegkamp letztlich in Lotte angeheuert hat, ist ein Verdienst von Trainer Nils Drube. „Der hat mich angerufen, dann ging alles sehr schnell“, sagt der Mittelstürmer. Ich habe drei schöne Jahre in Aalen verbracht und bin schweren Herzens gegangen. Aber Lotte wollte mich unbedingt, und es ging wieder Richtung Heimat.“ Wegkamp wohnt wieder in Schüttorf und würde dort gerne heimisch werden. Im Sommer will er seine Lebensgefährtin heiraten. Einen Vertrag in Lotte besitzt er noch bis 2020.