Die Besucher in Ladbergen kamen voll auf ihre Kosten, mussten nach 90 Minuten aber eine völlig verdiente 4:6 (2:5)-Heimschlappe ihres VfL mitansehen. Der Aufsteiger aus Halen baute seinen Vorsprung in der Tabelle auf den ärgsten Verfolger SC Hörstel durch den dreifachen Punktgewinn wieder auf sieben Zähler aus, wobei die Hörsteler zwei Partien weniger ausgetragen haben.

So richtig glücklich war Halens Spielertrainer Björn Jansson nach Spielende trotzdem nicht. „Das einzige was mich heute stört, ist das Ergebnis“, haderte Jansson ob einer Fülle verpasster Möglichkeiten. Offensiv habe der Spitzenreiter eine „überragende Leistung“ abgeliefert, auch fußballerisch habe alles gestimmt, das Ergebnis passe nur absolut nicht zum Spielverlauf. „Eigentlich müssen wir hier 7:1, oder 8:1 gewinnen“, so der Gästecoach.

Von Beginn an habe seine Elf ein „offensives Feuerwerk“ abgebrannt und die Gastgeber förmlich überlaufen. 3:0 hieß es nach nur zehn Minuten, dem VfL drohte ein Debakel. Dass es dazu nicht kam, lag an der mangelhaften Chancenverwertung der Gäste, die reihenweise Hochkaräter ausließen. „70 Minute lang waren wir glasklar überlegen, Ladbergen macht hier aus drei Chancen vier Tore“, fasste Jansson zusammen. Und legte im gleichen Atemzug nach. „Die vielen Gegentore gehen mir ziemlich auf den Sack.“ Was ihn wieder versöhnlich stimmte war die Reaktion seiner Elf auf die „richtig schwache Leistung“ gegen Mettingen am Sonntag, in jeglicher Hinsicht sah er einen verdienten Sieg.

„Das haben wir in der ersten Hälfte versaubeutelt“, schimpfte VfL-Coach Peter Melchers. DA sei jeder Schuss ein Treffer gewesen. „In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft aber Moral bewiesen. Bei besserer Chancenauswertung wäre es vielleicht noch mal eng geworden.“ Bereits am kommenden Dienstag muss der VfL wieder ran. Dann geht es nach Dreierwalde (19 Uhr). „Das wir nicht leichter“, schätzt Melchers.

Tore: 0:1 Wolff (3.), 0:2 Freking (8.), 0:3 Wolff (10.), 1:3 Richter (21.), 1:4 Riverein (34.), 2:4 Telljohann (39.), 2:5 Wolff (42.), 3:5 Kötter (63.), 3:6 Beuke (64.), 4:6 Richter (84.).