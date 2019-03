Die Coesfelder haben in der Rückrunde der Bezirksliga erst einen Punktverlust hinnehmen müssen. „Die DJK besticht durch einen starken Rückraum. Da müssen mit variabel in der Abwehr spielen“, folgert HSG-Coach Daniel Bieletzki. Im Hinspiel setzte sich Coesfeld mit 29:26 knapp durch.

Noch nicht entspannt hat sich die personelle Lage bei der HSG. Jens Telljohann und Kilian Sensen sind verletzt, Frederic Grune ist gesperrt. Ein Fragezeichen seht hinter Sascha Teepe. Dafür kehrt immerhin Christian Möller zurück.

Trainer Florian Schulte stellt sein Team auf ein „deftiges Menü“ ein. Kleine Halle, harzfrei und Heimstärke sind die Zutaten, wenn der TVK Samstagabend (18.45 Uhr) beim TuS Recke antreten muss. „Das wird eines der schwierigsten Spiele der Saison“, warnt Schulte. Nachdem der Klassenerhalt geschafft sei, habe der TuS ein neues Hobby gefunden: Favoriten ärgern. „Warendorf, Coesfeld und Ochtrup haben das bereits zu spüren bekommen. Der Landesligaaufstieg geht über dieses Spiel“, ist sich der TVK-Coach sicher. „Das wird kein Spaziergang.“

Mit dem Tabellenvorletzten BSV Roxel 2 wartet am Samstag (17 Uhr) nicht gerade ein „Monsterangriff“ auf die Damen der HSG Hohne/Lengerich im Roxeler Schulzentrum. Mit 317 Treffern stellt die BSV-Reserve den schwächsten Angriff der Bezirksliga. Am Donnerstagabend unterlagen die Roxelerinnen in einem Nachholspiel mit 8(!):17. In diesem Jahr gelang erst ein Sieg. Die HSG, immerhin schon vier Mal siegreich in 2019, würde mit einem Sieg einen Abstiegskonkurrenten auf Abstand halten. Im Hinspiel gab es jedoch in eigener Halle ein 20:23.