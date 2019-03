TVI verliert den Kopf, dann das Spiel

Im letzten Regionalliga-Heimspiel der Saison hat es für die Basketballer des TV Ibbenbüren nicht zum Sieg gereicht. Am Samstagabend unterlag die Beuing-Fünf in der Halle Ost vor rund 670 Zuschauern mit 92:98. Der positive Abschluss für das Heimpublikum und das Team, den sich Coach Christian Beuing gewünscht hatte, blieb also aus. Außer Reichweite war er allerdings nicht.

Es gab zwei Faktoren, warum es nicht für einen Heimsieg gereicht hat. Zum einen war die Beuing-Fünf am Samstagabend insgesamt nur eine Beuing-Acht. Sprich: Lediglich acht Spieler standen den Ibbenbürenern zur Verfügung, seit Wochen schon klemmt der Schuh in der Personalabteilung. Benjamin Fumey, Jamal Tahraoui und Jan Treichel fehlten, zudem spielte zeitgleich die Zweite, also konnte auch nicht aufgefüllt werden. „Wir haben Herford einen großen Kampf geliefert. Ich will nicht immer auf der Personalsituation rumreiten. Mir fehlen seit Wochen schon Leute, die verdammt wichtig sind, das ist irgendwann schwer zu kompensieren“, sagte Beuing.

Dabei zählte zu diesen acht Ibbenbürenern auch schon wieder der Manager Tobias Hülsmeier , der auch gegen Herford wieder mehr als nur Aushilfe war. In 22:17 Minuten Spielzeit schaffte er 14 Punkte und elf Rebounds. Er war auch wichtig, um den glücklosen und immer wieder mit nicht zwingend eindeutigen Fouls bedachten Daniel Boahene zu ersetzen. „Er hat ein verdammt gutes Spiel gemacht“, lobte auch der Trainer. Auch Thies Fischer, den Hülsmeier in der vergangenen Woche als Vorbild an Einstellung hervorhob, stand sogar in der Starting Five, spulte 25:11 Minuten ab.

Der spielende Manager selbst analysierte die Partie so: „Mit nur acht einsatzfähigen Spielen ziehen wir uns insgesamt achtbar aus der Affäre gegen die Tabellendritten aus Herford. Wir hatten die Chance auf die Überraschung, leider reichte es am Ende nicht.“

Denzel Johnson war in Hälfte eins komplett abgemeldet, erzielte nur zwei Punkte. Als er noch im 1. Viertel nach wenigen Minuten ausgewechselt wurde, verdrehte er kurz mal die Augen und lächelte süffisant. Seine Reaktion: 22 Punkte im zweiten Durchgang, er hat den TVI getragen, auch wenn kein Sieg dabei heraussprang. Omar Zemhoute war mit 17 Punkte und elf Assists offensiv gut dabei, leistete sich aber auch sieben Ballverluste.

Das war das eine. Der andere Faktor als Grund für die Niederlage, war laut Christian Beung, dass sein Team nach der guten Entwicklung innerhalb des Spiels kopflos agiert habe. Nach dem noch eher schwachen ersten Viertel (18:24) schloss Ibbenbüren bis zur Pause au 40:42 auf. Nach dem Seitenwechsel hatten sie den Dreh dann richtig raus, wussten genau, was sie offensiv gegen Herford machen musste, spielten stark als Team. Schnell führten sie, nach einem 13:0-Lauf mit 61:48. Sogar 14 Punkte lag Ibbenbüren dann vorne. „Dann haben wir für fünf Minuten unseren Kopf verloren und haben nicht mehr das gemacht, was wir machen wollten“, beobachtete Christian Beuing. Beim 82:84 im letzten Viertel lag die BBG dann wieder vorne, brachte den Erfolg nach Hause.

„Wir haben uns über irgendwelche Situationen aufgeregt, haben den Kopf geschüttelt und hängen lassen. Dann macht man weiter und weiter Fehler, das nutzt Herford dann aus“, sagte Beuing. „Nach dem Spielverlauf kann, vielleicht muss man sogar, das Ding gewinnen.“ Das hätten sie gerne getan, so Beuing, gerade, weil es das letzte Heimspiel der Saison war.

TV Ibbenbüren: Johnson (24), Zemhoute (17), Hülsmeier (14/11 Rebounds), Fischer (10), Dolkemeyer (10), Steffen (8), Boahene (5), Avermann (4).